BIVŠI MUŽ ME PROZIVAO GODINAMA, ĆUTALA SAM NA LAŽ: Anabela iskreno o Gagiju, a zbog ovog je bila AGRESIVNA u rijalitiju!

Anabela Atijas dobila je pitanje od gledateljke, koju je zanimalo da li se pomirila sa bivšim mužem Andrejom.

Anabela je priznala da jeste, kao i da je srećna.

"Dugo nisam Đogani, a Atijas sam osam godina, neću promeniti prezime. Jesmo, zajedno smo, presrećna sam. Pokazao je kakav je čovek i prijatelj, sudbina je čudo. Sve je ovo trebalo da se desi", rekla je ona, a kada ju je gledateljka pitala zbog čega je bila agresivna u rijalitija, dodala je:

"Žao mi je, stvarno sam bila jako loše poslednjih nekoliko godina, bilo je sve gore. Htela sam da uđem i ogolim do kraja. Moj bivši muž me prozivao godinama, mislila sam da je biti dostojanstven bolje, a kada prećutiš laž, to je kao da si potvrdio da je istina. Ja sam se tako osećala."

"Zašto ste sve trpeli?", pitala je gledateljka.

"Pokušala sam to da objasnim tamo, to ne treba trpeti. Moja velika greška je što sam trpela, niko to nije uzeo kao dobro delo, nisam htela da povredim svoje ćerke. Niko ne uzima u obzir što moja deca nikada nisu imala zakazano vreme, sat, da viđaju oca. Neka svi postupaju po zakonu, moramo da prijavimo nečije zlodelo. Ja verujem u pravdu, kad-tad sve dođe na svoje", zaključila je Anabela u emisiji "Narod pita".

