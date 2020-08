JANJUŠ MISLI DA NIJE ISKORISTIO MAJU NEGO ONA NJEGA! Mića planuo: On se sprda, povredio ju je! HAOS UŽIVO!

Marko Janjušević Janjuš i Lepi Mića ušli su u veliku raspravu zbog Maje Marinković.

- Neću nikoga da krivim. Neću nikoga da pljuljem. Mi muškarci smo mučenici, uvek smo iskorišćeni - rekao je Janjuš kroz smeh.

- On neće nikog da spomene, da se zameri. Reci "Maja me iskoristila, upropastila mi je brak". Maja je istinski bila zaljubljena u Janjuša. Ja je znam najbolje, ona mene nikad nije slagala. Bio joj je drag na početku, posle se zaljubila. Janjuš se isto zagrejao posle, nije imao m*da da to kaže. Janjuš je iskoristio Maju. Ona njega i sad voli. Janjuš uvek kaže da se sprda. Kad se otišli u njen stan i imali s*ks, ona je zvala tvoju ženu, to je ružno, to je za osudu. Kad su izašli iz "Zadruge", Janjuš je i dalje bio zagrejan za Maju. Maja je želela vezu sa Janjušem, Janjuš se na taj način sprdao. Bili su na ručkovima, večerama, imali su s*ks, imali su svoje poštare. Za dve žene si pogrešio. Maji sam govorio da ne sme zbog njenog smeha da plače. Kada je Maja priznala, ona je priznala svoje grehe. Nisi ti kriv za sve, oboje ste krivi, ti što si prevario, ona za to što je učestvovala. Ponižavao si je, ona plače, ti joj govoriš: "Marš od mene". Treba da kažeš da je Maja bila ljubomorna na Anu Korać. Maja je bila bolesno ljubomorna. Maja je po mom mišljenju iskorišćena od tebe i tražila da je ne povređuješ sa nekim momentima. Ti si bio zaljubljen i u Ivanu Šopić - govorio je Mića.

- Koga sam ja iskoristio? Ja imam pravo da se šalim. Nisam ispao nekorektan prema Maji. Ja sam ispao korektan, pitaj nju da ti kaže. Ispao sam nekorektan prema jednoj osobi. Kakav argument da ti dam? Neke stvari nisu istina. Nek sam ja najgori. Ja ću reći sam sam uradio sve, kada me neko pita. Sve scene su bile iz ljubomore, neke budalaštine. Neke stvari su bile bolesno ljubomorne. Ja ne smatram da je ona iskorišćena, ja je nisam povređivao. Samo jednu osobu sam povredio. Ja sam zbog Maje sa Anom Korać i Davidom prekinuo. Ne možeš mi ti pričati - rekao je Janjuš.

