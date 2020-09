ON ŽELI DA ME NAĐU MRTVU I DA ME POKOPAJU! Anabela bez dlake na jeziku o Marku a onda poručila da u jedno budu SIGURAN

Anabela Atijas, koja nije u dobrim odnosima sa ćerkom Lunom zbog marka Miljkovića i njene veze sa njim, otkrila je da u stvari ona nema problem zbog njihove ljubavi, već zbog ćerkinog odnosa prema njoj.

- Kakvo je mišljenje što Marko poštuje svoju majku, a Luna i Gagi tebi to rade? Da li je moguće da neko zbog nekog ko je prolazan zaboravi na nekog ko ga je rodio - pitala je gledateljka Mirjana iz Kruševca.

- Za poštovanje mi je kad neko poštuje svoju majku, svog oca, ako je to tako, volela bih i da Lunu nauči tome, kako se to radi. Prihvatila sam da je sve moguće, i da se meni sve to dešava, još jedno iskustvo u životu. Ne dotiču me komentari, želim im da nađu sreću. On želi svojoj deci da budu bez majke, da je nađu mrtvu, da me pokopaju, ali mislim da će me još dugo gledati - rekla je Anabela.

