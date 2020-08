ĐOLE BRINE O DECI I BIVŠOJ ŽENI, GAGI KUPUJE STANOVE NA TUĐE IME: Atijasova o ratu sa Đoganijevima, od ovoga LUDI!

Gledateljka Marija i izrazila želju da porazgovara sa Anabelom Atijas.

Tom prilikom joj je postavila pitanje da li zaista želi da prekine svaki odnos sa Lunom, koja joj je ćerka.

"Za mene više ona nije ista osoba, ona nije dete koje sam ja odgajala, to nisu njene oči. Ja bolje znam, ona je odrastaa sa mnom, ja sam sedela iza kamere i čekala je raširenih ruku, ali kada sam trebala da dočekam da ona mene brani, tu sam doživela poraz. Imala sam strah da ću da ostanem sama, i izgleda da će se to desiti! Doživela sam da budem bolesna, sama i gladna, kada je ona trebala da stane uz mene", prisetila se Anabela.

"U trenutku kada mi je bila potrebna pomoć, pojavio se samo Andrej. Ja mislim da je najbolje da se udaljimo, i da budemo tamo gde smo srećne. Ja nikada nisam rekla da ne razmišljam o njoj, ja pričam sa njom u svojoj glavi. Ja nisam tvrdoglava, ali više neću da dozvolim da me povredi neko koga sam gledala kao Boga. Ja zaista ne bih mogla da podnesem još povređivanja, tek sam uspela da se izborim sa svim tim. Sve sam napravila da bude kraljica, ona je hodala a ja sam joj put posipala laticama, a sada je ispalo da sam ja nju upropastila", rekla je Anabela.

Nakon kometarisanja Lune, Anabela se osvrnula i na bivšeg devera Đoleta Đoganija, koji, kako sama kaže loše utiče na Gagija iz mržnje prema njoj.

"On daje izjave o mojoj deci, i priča svašta za mene. Đole Đogani je uvek brinuo o svojoj deci, on izdržava i bivšu ženu i decu, i nikome ništa o njih ne fali. Svako dete je dobilo kuću, kao i Slađa. A moja deca dobijaju po 150 eura mesečno. On kupuje stanove na tuđe ime, da bi sakrio od svoje dece. To su ljudi koji više mrze mene, nego što vole moju decu. Da li se neko pita, koliko je potrebno Nini za školu? Mene samo zanima šta on misli, da ta deca nisu Gagijeva? Pa možda zato nagovara brata da im ništa ne daje. Zašto je prestao da savetuje brata da prema svojoj deci bude kao on prema njegovoj?", kazala je Anabela.

