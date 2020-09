DADILJA MALOG ŽELJKA IZNELA JEZIVE OPTUŽBE: Otac Miljane Kulić silovao devojke po Nišu! SINIŠA: Laže! Ukrala je prsten

Siniša Kulić je manijak! Jednoj devojci koju je pokušao da obljubi polomio je vilicu, pa je morala da nosi šrafove. Tužila ga je, ali ju je zvao sve dok nije povukla tužbu, kaže Klara Jankuloska

Siniša Kulić navodno je silovao devojke po Nišu, tvrdi bivša dadilja Miljaninog sina Željka Klara Jankuloska! Ona optužuje oca rijaliti zvezde da je navodno napastvovao žene i pretio im da ga ne bi prijavile policiji!

foto: Damir Dervišagić

Bebisiterka, koja je čuvala Željka i u "Zadruzi", rešila je da sve iznese na videlo pošto su je Kulići optužili da ih je pokrala.

- Siniša je manijak koji je silovao devojke u Nišu! Ceo grad to zna, posebno oni stariji. To je javna tajna! Drugarica mi je rekla da je pre 30 godina silovao njenu prijateljicu! Neću da otkrivam njihova imena, jer želim da im sačuvam privatnost - priča Klara i iznosi još šokantnih detalja:

- U to vreme je bilo sramota da žena bude silovana i da to javno priznaju, pa je jedna od njih zbog stida pobegla u inostranstvo! Drugoj koju je pokušao da obljubi polomio je vilicu, pa je morala da nosi šrafove. O tome govore i ljudi koji su se sa njim družili.

Na pitanje kako Siniša nikada nije osuđen za silovanje Klara odgovara:

- Policija ima podeblji dosije o njemu! Jedna devojka je podnela tužbu, ali ju je povukla, pošto ju je Siniša zvao deset puta. Ne bi me čudilo da joj je pretio! Ispričala mi je da su joj u tužilaštvu rekli: "Žao nam je što povlačite tužbu! Nijedna pre vas nije htela da ide na sud. Ovo je bila prilika da ga osudimo". Jedna drugarica mi je ispričala da ju je spopadao, ali da je uspela da ga izbegne.

Ona objašnjava zbog čega je rešila da tek sada progovori iako porodicu Kulić poznaje čak 20 godina.

- Ne plašim se istine! Čuvala sam im novac, a sad me optužuju da sam lopov zbog bezvrednog prstena! Za 20 godina im nikad ništa nisam uzela! Sa Marijom nisam imala problema, ali neću da dozvolim da se moje ime kalja, a oni da se veličaju kao idealna porodica, kad to nisu! Nek se svako nosi sa onim što je radio! Dosta sam ćutala, a ako mi se nešto desi, javite se ponekad mojoj deci. Oni sad imaju pare, pa svašta mogu da mi urade - zabrinuta je bebisiterka.

S druge strane, Siniša Kulić tvrdi da Klara laže i da je zapravo njen muž silovatelj!

- Je*em li joj familiju lopovsku! To će morati da dokaže na sudu! Njen muž je bio u zatvoru zbog silovanja, a sad to pripisuje meni! Moj sudski dosije može da se proveri, imam jednu prijavu za tuču, pobio sam se s jednim čovekom zbog duga. Kakva, bre, silovanja! Čovek sam u godinama, imam porodicu, unuče, treba da se nerviram, da dolazim u sud da se svađam, ne daj Bože da napravim krivično delo! Koga boli ku*ac šta sam ja radio! Da sam napravio to krivično delo, bio bih u zatvoru. Sve ovo radi jer sam je raskrinkao da je ukrala prsten - kaže Miljanin otac.

foto: Ana Paunković, Damir Dervišagić

.Učesnik "Zadruge" Marko Đedović smatra da Marija i Miljana štite Sinišu iako znaju istinu. - Siniša jeste silovatelj, a njegova ćerka i žena to kriju. Ne čudi me što je Miljana nenormalna jer joj je otac napasnik, a majka luda - priča Marko i dodaje da je Klara nekada bila Miljanina desna ruka, pa joj se Kulićeva poveravala u najtežim trenucima: - Ona je njihov kućni prijatelj, zato su joj dali da čuva Željka. Dve decenije se poznaju, ali je prekinula svaki kontakt sa njima jer više nije mogla da izdrži. Teško onome ko sa njima uđe u kolo!

foto: Printscreen/Magazin In

kurir.rs/informer

Kurir