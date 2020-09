ŠOK UŽIVO! ŠTO LAŽEŠ, VOLIŠ MAKARONE?! Javio se uživo i napravio HAOS Jeleni Pešić! Pravdala se zbog NJEGA!

Jelena Pešić iznervirala se kada se u emisiju uživo javio Lepi Mića.

"Da li voliš da jedeš makarone? Da li sa mojim drugom Makaronom? Što lažeš? Možda ću biti kum mom bratu - pročitao je voditelj poruku koja se odnosila na Jelenin odnos sa bivšim dečkom Tamare Đurić.

- Volim da jedem makarone i paste. Nemam dečka. Upoznala sam Makaronu na jednom rođendanu, i to je to. Bili smo par puta u istom društvu. S kim god da sedneš spojiće me. Nemam dečka, ali sam zaljubljena. Tu ništa ne postoji, samo smo bili u istom društvu - rekla je Jelena.

