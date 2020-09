MILJANA IZNELA ŠOK DETALJE! Mišel me PRETUKAO, videla sam na terasi muškarca u tangama! Pevač doživeo SLOM, sve otkrio

Miljana Kulić tvrdi da je Darko Lazić želeo seks sa njom! Kontroverzna Nišlijka se u "Zadruzi 4" sukobila sa pevačem Mišelom Gvozdenovićem, kog je godinama progonila, a potom je pomenula i njegove kolege iz "Zvezda Granda" u koje je takođe bila zaljubljena. Među njima su Dušan Svilar, Nemanja Nikolić, Milan Mitrović, a jedna od njenih najvećih ljubavi bio je i Darko Lazić.

- Sa Darkom se i danas čujem, ostali smo u dobrim odnosima. Obožavala sam ga dok se takmičio u "Zvezdama Granda", glasala sam besomučno za njega! Kad sam imala 16 godina, otišla sam na jedan njegov nastup. Pošto smo se pre toga čuli telefonom, prepoznao mi je glas. Prišao mi je i rekao: "Jesi li ti Miljana Kulić?". Kad sam mu potvrdila, pitao je da me izvede na večeru, a zatim da provedemo noć zajedno. Uplašila sam se i pobegla - ispričala je Miljana i dodala da je želela da to bude platonska ljubav:

- Kad sam pročitala u novinama da Darko voli devojke sa silikonima, odmah sam otišla da povećam usne! Bila sam opsednuta njime, ali nisam želela da spavam s njim niti sa drugim pevačima. Sa Svilarom sam pričala satima telefonom, ali onda sam mu dosadila, pa je promenio broj. Nemanja i Milan su me isto poštovali, iako sam ih zivkala. Ma, oni su gospoda, a Mišel je seljačina! Kulićeva je šokirala cimere tvrdeći da ju je Gvozdenović tukao:

- Preselila sam se u Čačak i zaposlila kao konobarica da bih mu bila u blizini. Čak i kad je bio u Beogradu, ostala sam tamo da bih mu hranila psa. Jednom sam prolazila taksijem ispred njegove kuće, a on i njegova mama su zaustavili vozilo i prebili me! On me je šamarao, a majka udarala po nosu. Kasnije sam saznala da je gej i smučio mi se! Videla sam muškarca u tangama na njegovoj terasi!

Pevač "Zvezda Granda" tvrdi da Nišlijka laže i požalio se da mu je napravila pakao od života.

- Više od 50 puta sam je prijavljivao za uznemiravanje, dva puta je bila hapšena, zadržavana u policiji po 12 sati i vraćena za Niš. Čim bi je pustili na slobodu, za tri sata bi se vratila u Čačak - ispričao je Mišel, i nastavio da nabraja kroz kakvu je torturu prolazio:

- Bacila je 40 kondoma u moje dvorište, kao i petarde na kuću, lomila mi je prozore, farbala vrata, mazala psa nekim kremama... Zvala me noću na fiksni telefon, imao sam po 600 poziva od nje, morali smo da promenimo broj! Kad sam nastupao, stajala bi ispred bine i rukama mi pokazivala kako stavlja penis u usta i izgovarala ime moje mame! Nazivala me je ciganšturom i vređala na sve moguće načine jer nisam hteo da budem sa njom!

