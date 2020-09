ZBOG NJE SMO PROŽIVELI TORTURU! Oglasio se Mišelov brat i evo šta je sve rekao o progoniteljki Miljani ČUVAJU SVE DOKAZE

Ulazak Mišela Gvozdenovića u rijaliti bio je pravo iznenađenje za sve gledaoce, a pogotovo za Miljanu Kulić.

Poznato je da su Miljana i Mišel imali burnu prošlost, a protekle noći, tokom "Pretresa nedelje sa Milanom" izneli su oboje svoju stranu priče i šta se sve tu dešavalo.

Saša, Mišelov rođeni brat, ispričao je kako se njemu čini cela situacija, da li postoji mogućnost da Kulićeva isprovocira pevača do te mere da uradi nešto što ne bi trebalo, ali i šta je istina o svemu što se priča.

"Mišel je korektan dečko i pravedan i naravno da ta tortura neka Miljanina i sve što je bilo nije bilo prijatno za njega i porodicu. Super je on, drži se, malo su se čačkali ali mislim da će tek on da se opusti i da bude super. On je jako smiren momak, dosta može da istrpi kao što je već istrpeo sa njene strane i mislim da ne može da ga isprovocira, mislim da će on tek polako ali sigurno da joj sve vraća i da će se lepo izraziti sve u njegovu korist. On je jako stabilan momak, pošten, nije tip koji će nešto da uradi na neku negativnu stranu, on nije taj tip tako da nema šanse da ga isprovocira", rekao je Saša, pa se osvrnuo na Mišelovu priču o tome šta se dešavalo kada je njega Miljana uhodila.

"Za sve postoje dokazi u policiji, sve postoji i sa njegove strane i drugih kolega i sve što je on izneo, ja stojim isto iza toga i mogu da potvrdim. Miljana menja iskaze iz dana u dan, ali dobro, doći će sve na svoje i čućete šta je prava istina", rekao je Saša.

Lepi Mića kao ovonedeljni vođa je odlučio da njegovi potrčci budu baš Miljana i Mišel, a pevačev brat smatra da je to veoma interesantan i pravi potez za šou, te da Kulićeva i dalje gaji simpatije prema Gvozdenoviću.

"Interesantno je to, naravno da ona pokušava da ga zavede, da ga čačka i svašta nešto, mislim da sa njene strane još uvek ima simpatija, da ga simpatiše. Zanimljivo je to za gledaoce i mislim da je napravljena jako dobra priča ove sezone", kaže Saša.

