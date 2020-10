CAR IZGOREO OD LJUBOMORE! Saznao da je Kristijan pipkao za guzu Aleksandru! ORILA SE ZADRUGA! Zapretio Goluboviću (VIDEO)

Filip Car je saznao od zadrugara da Aleksandra Nikolić i Kristijan Golubović i dalje plešu, kao i da je Kristijan uhvatio Aleksandru za zadnjicu tokom plesa. Monika Horvat je pokušala da smiri Filipa, govorivši mu da treba da razume što oni i dalje plešu, jer i on sam ima tamičarski duh, ali Car nije želeo ni da čuje - To je takmičarski duh, a i on ti je prijatelj - govorila je Monika.

- Kakav duh, kakav prijatelj? Kakvo mi je poštovanje pokazao? Na šta to liči? - odbrusio je Filip.

- On je takav, on se sprda. Oni su očekivali da ćeš ih podržati - pravdala je Horvatova.

- Šta? Nap*šiću ih k*rčinom - uzvratio je Car.

