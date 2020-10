SPREČENA JOŠ JEDNA TUČA U RIJALITIJU: Car NASRNUO na Panića, obezbeđenje odmah intervenisalo! Pale TEŠKE REČI! (VIDEO)

Ovog popodneva došlo je i do žestokog okršaja Filipa Cara i Tome Panića zbog čega je obezbeđenje moralo da reaguje.

"Juče ste svi osudili Frana, a šta si ti juče uradio sa Kristijanom?", pitao je Car.

"Ej, nemoj da se kačiš na mene!", odbrusio je Toma.

"Ti si jedna pi*durina!", vikao je Car.

"Skini mi se, kažem ti! Ti si veća pi*ketina od mene!", nastavljao je Panić, te je Filip nasrnuo na njega.

"To si sad rekao i uradio i nikada više! Namazaću te spe*mom! Pi*ko jedna! Ne znaš kome bi pre pušio ku*ac! Praviš problem Kristijanu i meni. Je*em te usta!", vikao je Car, dok su ga cimeri zadržali kako njihov sukob ne bi eskalirao.

Nakon incidenta, Car je završio u suzama, a neki od ukućana su ga tešili.

"Jao, znaš kakve ja drugove imam, oni sve ovo sada gledaju. Znaš kakve su to ljudine. Molim vas, ostavite me samog, da se sredim i istuširam. On pravi problem između Kristijana i mene, ide tamo i priča mu svašta. Ne može meni da se unosi u facu!", govorio je Filip kroz suze.

