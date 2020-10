MOLIM IVANU DA POSLE 5 GODINA IMAMO JOŠ DVOJE DECE: Kristijan Golubović bi da proširi porodicu u pedesetoj, smeta mu OVO! (VIDEO)

Kristijan Golubović tokom dana sedeo je sa Milanom Jankovićem Čorbom, te mu je pričao o svojim roditeljima koji su jedini uzor u njegovom životu bili.

Potresna priča "sledila" je zadrugare, a onda je otkrio da bi voleo da se ostvari još jednom kao otac sa suprugom Ivanom.

foto: Printscreen/Pink TV

"Ja nisam pričao tri godine sa njom, a ona mi dođe u posetu, ja sam joj rekao da uzme stvari, da uradi to, to i to i da bude sa Kristinom i unucima, a ja kad izađem, da je skrasim, da ne ide više po belom svetu: "Važi, važi, sine, imaš pravo, meni dosadilo". Ja kad izađem, nudilo mi se i ovo, i ono. Prvog mi umire otac, prvog mi umire majka, od datuma mog rođena su ispunjeni datumi. U jednoj godini nas rodila, oboje", ispričao je Kristijan, a onda otkrio:

"Ja ne volim te velike razlike, sad je Lazar 26, 19 godina je razlika između njih, a zamisli da je 3,4 tu su približno, može i on tu da joj prenosi znanje. Nekako molim Ivanu da posle pet godina da imamo još jedno, ja bih voleo još dvoje, ali jedno da bar napravimo sigurno."

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir