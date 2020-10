MONIKU HORVAT OPTUŽILI DA SE BAVILA PROSTITUCIJOM! Car odmah skočio u njenu odbranu, pa se obratio njenoj MAJCI! (VIDEO)

Tokom emisije "Gledanje snimaka" Jovana Tomić Matora i Mina Vrbaški, iznele su niz osuda na račun Monike Horvat. Nakon mnogo otvorenih tema, u priču se uključio i Filip Car.

"Ja bih hteo samo tri stvari da kažem, i želim da se obratim njenoj majci, ona ne treba da bude na lekovima, jer ona ima 28 godina, i sa njom je sve bilo iskreno, i stvano je bila zaljubljena. Što se tiče Dubaija, tamo su moji prijatelji, koji su i njeni prijatelji. Oni imaju klub, rentakar, i sve ih znam. Monika je otišla u Dubaji, sa prijateljicama, bila je hostesa i pr menadzer. Prvi ne bi dozvolio da ode u nešto nenormalno i nemoralno. Voleo bih da se moji prijatelji oglase, ako treba", dodao je Car.

"Samo da dodam, za Filipa ništa nisam ružno rekla, nikada", dodala je Monika.

"Što se tiče žene koju su pominjali, i vezivali za Moniku, to je glupost. Ona nije pr*stitutka, bio sam kod nje u poseti, da se zna", rekao je Car.

"Ne morate da se perete, moja kuma je hostesa, ne znam što je Filip brani", dodala je Matora.

"Sa Monikom čovek mora biti pažljiv, ona je teška, i sa nekim drugim ljudima se slažem, kada su protiv nje, jer je teška", dodao je Car.

"Vi pričate da nikog nećete da napadate, i da nećete da pravite žrtvu od nekog, a to upravo radite. Uradili ste to, svi vi. Osam ljudi je protiv jedne devojke, koja se bavila prostitucijom. I sad mi je čudno da je on išao da je poseti u Dubaji", dobacila je Miljana.

"Devojka je bila sa svojim dečkom, ne znam što je napadaju", objašnjavao je Car.

