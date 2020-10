KAKAV HIT! KAD NEMA ALEKSANDRE, DOBAR JE I ALEN: Filip Car ne može sam da spava, pa se pribio uz MUŠKARCA! (VIDEO)

Filip Car imao je burnu svađu sa Aleksandrom Nikolić, sa kojom više ne deli krevet.

Car je noć proveo sam, a pored njega je spavao njegov prijatelj Alen Hadrović.

Ono što je Caru bila navika jeste to da u snu prigrli Aleksandru, a kako ona nije bila tu, Filip je zagrlio prvog do sebe, a to je upravo Alen. Njemu to nikako nije smetalo, pa su ostali da spavaju zagrljeni.

Ovaj detalj otvara pitanja i špekulacije koje su plasirane na Carev račun, da li je on biseksualnog opredeljenja, ili mu samo fali neko u krevetu, ostaje da saznamo.

Kurir.rs/K.Đ.

