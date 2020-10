IMAO SAM 16 GODINA KAD SAM ZAVRŠIO U ZATVORU: Karađorđe Subotić kaže da nikad nije bio LOPOV, izneo nepoznate detalje o ŽIVOTU!

Karađorđe Subotić izneo je tajne svog privatnog života koje mnogi nisu znali.

Rijaliti učesnik otkrio je da je rođen u Šidu 1969. godine, da je tamo i odrastao sa babom, pa je kasnije prešao u Slavoniju kod dede koji je bio žandar.

"Moji roditelji su radili u Nemačkoj. Bili su mi strani. Deda mi je bio "sve i svja". Roditelje sam viđao dva puta godišnje. Pre nego što sam upisao osnovnu školu prešao sam u Beograd. Uzela me je jedna hraniteljska porodica. Moj otac je u Kaluđerici počeo da gradi kuću. Roditelji su plaćali moje izdržavanje kod jedne bake Marije. Tamo sam bio do pete godine. Bio je to dobar izbor. Do 15 godine sam rastao bez roditelja. Smatram da je to bilo ispravno. Baka Mara mi je zamenila dedu. Rastao sam uz njene priče. To je ostavilo veliki utisak na mene. Ona me je naučila kulturi. Osnovnu školu sam započeo u Kaluđerici. Bio sam izbačen jer sam bio nestašan. Tada sam kao dete pričao da Kalabić nije mogao da bude izdajnik. Imao sam ozbiljnih problema zbog te moje priče. Imao sam veliki otpor prema profesorima jer sam ni kriv ni dužan dobijao batine zbog mnogih stvari koje nisam uradio", započeo je svoju ispovest Karađorđe.

foto: Damir Dervišagić

O svojim nestašlucima, odrastanju bez roditelja i tinejdžerskim problemima pričao je bez ustezanja.

"Ko je je bilo tvoje prvo krivično delo?", pitala je voditeljka.

"Mene su teretili za nekoliko pljački banaka. Dovodili su me u vezu sa nekom pljačkom austrijske banke. Tada sam prvi put bio osuđen na tri godine zatvor... Nikada nisam bio lopov. Nisam bio ni osuđivan zbog krađa. Mene su bili osuđivali zbog pljački banaka. Radilo se o pljački banke u Beču. Ovde sam osuđen na tri godine, a nisam bio kriv. Bila je greška. Nisam imao dovoljno saznanja. Naveli su me da kažem nešto što nije trebalo da kažem. Tako sam prvi put robovao. Neko je to uradio, nisam to bio ja i nikada nisam priznao umešanost", dodao je Karađorđe.

"Boravio sam u jednom bečkom hotelu i tamo su bile neke devojke koje su htele da idu sa mnom na piće. Ja sam odbio i tako je sve počelo. Jedna od njih me je povezala sa licem sa poternice koje je opljačkalo tu banku. Tako sam uhapšen", ispričao je Karađorđe. Zbog pljačke austrijske banke, koju kako tvrdi nije orobio, dobio je tri godine zatvora.

foto: Printscreen/Happy

"Tada sam bio mlad. Imao sam samo 16 godina. Iz zatvora sam izašao sa nekih skoro dvadeset. Tada sam već upoznao neka velika imena iz tog sveta kriminala. To su bili Knele, Giška, Boris Petkov, Goran Vuković i mnogi drugi. Po izlasku iz zatvora sam se uputio na "zadatak" u Bratislavu, odatle u Frankfurt, pa u Amsterdam, pričao je on, pa dodao:

"Zabavljao sam se sa jednom devojkom. Saznao sam za neke njene nedozvoljene radnje i da bi je napravio ljubomornom pozvao sam njenu najbolju drugaricu da izađe sa mnom. Tako sam upoznao malu Ljubu... Ljuba je bila mlada. Tada je imala oko 16 godina. Ja sam imao 26."

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir