POTRESNA ISPOVEST RIJALITI UČESNICE MILANE (18): Majka je oduzela sebi život, a zbog oca Beogradom hodam u STRAHU! Satima me MUČIO

Milana Kosirović podelila sa ukućanima i gledaocima svoju tužnu životnu priču.

Rijaliti učesnica otkrila je da joj se majka ubila kada je ona imala samo 3 godine. Ceo život, otac ju je ubeđivao kako je to uradila jer je bila slaba i nije imala snage.

Pre nekoliko godina, Milana je pročitala dnevnik koji je pisala njena majka. Dnevnik o kojem je njen otac pričao, ali ga nikada nije otvorio. Saznala je užasnu istinu koja se bila zapisana u njemu.

"U njemu sam pročitala da je maltretirao kada dođe pijan kući. Da sam ja bila neželjeno dete i da je terao da me abortira, ali je ona odbila. Potom je majka opet ostala trudna i on je tražio da ide na pobačaj i pretio joj da će mene da uzme. Nastavio je da je bije i maltretira svaki put kada bi bio pijan. Ona nije imala kome da se požali. Plašila se da će napraviti problem sebi, jer niko ne može da ga zatvori dugo u zatvor, a on bi se vratio i napravio zlo i njoj, a i meni. U tom očaju ona se ubila", kroz suze je ispričala Milana.

"Samo sam čekala da postanem punoletna i da pobegnem od njega. Znala sam da ne vredi da ga prijavim policiji. On bi mogao da dobije godinu, ili dve dana zatvora i onda bi izašao i ko zna šta mi uradio... On je spreman i gore stvari da uradi. Ja kroz Beograd hodam u strahu. Bojim se za sopstveni život! Stalno se okrećem i strepim", dodala je rijaliti učesnica.

Takmičari su nemo i u užasu slušali Milaninu ispovest koja ih je pogodila.

"On je umeo da me maltretira po nekoliko sati. Terao bi me da mirno stojim po 4 ili 5 sati dok bi vikao, udarao me i pio. Najgore je bilo što mi bukvalno nije dao da se pomerim. Morala sam da stojim u mestu", pričala je Milana.

