POVRAĆA MI SE OD TVOJIH REČI: Filip Car nekad je bio lud sa Aleksandrom, a sada je NIKAD ŽEŠĆE KANALI! Zapenio od besa (VIDEO)

Rijaliti učesnici biraju najveće šlihtare u kući. Nakon što je Jovana Tomić Matora navela Necu TikTok, Bojana Savića i Elenu Stojčić, Filip Car je imao reč.

"Ima ih više, ne mogu nabrojati. Aleksandra je najveća, ona ima svaki dan prijatelje nove, kojima se šlihta. Elena je isto katastrofa, raspodelila se kao lego kockica, ima šest društava. Dodaću samo za Aleksandru, ona Vladimira čas ogovara, čas je super sa njim, pa se prikloni nekom drugom, ti si devojko nabigu*ica, totalno neizgrađena ličnost, tako da to je to, ne znaš ni gde bi, ni šta bi. Fran je isto šlihtara, u nekim situacijama bude navalentan, i to sa Ša", rekao je Car.

foto: Printscreen

"Šta tebe briga šta ja radim, imam pravo!", dodala je Aleksandra.

"Tvoj odgovor je povraćetina. Samo da dodam za Frana, i Matori i Sanji se šlihta, i smatram da su oni najveće šlihtare", rekao je Car.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir