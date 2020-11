NATAŠA RADAN TRUDNA SA ANĐELOM? Tražila test za trudnoću, a on besan kao ris: Priznao da bi PRIHVATIO DETE! (VIDEO)

Nataša Radan je u Zadruzi progovorila o potencijalnoj trudnoći, budući da je posumnjala da je u drugom stanju pa je zatražila test za trudnoću.

"Iskreno, ne dešava se ništa. Tražila sam više puta, zato što se potegla ovde tema da sam možda trudna, jer nisam imala ciklus od kada sam ušla, s tim u vezi što sam ja napomenula da sam i prošle godine imala taj sličan problem. Iskreno, nisam ni razmišljala o tome, već sam mislila da je kao i prethodne godine i ja sam tražila ginekologa, pa sam tražila i test", rekla je Nataša.

"U slučaju da se ispostavi da si trudna, šta ćeš onda?", upitao je Nemanja.

"Ja bih volela na to pitanje Anđelo da odgovori. Već sam to rekla kada su bila pitanja gledalaca, iskreno, ja mislim da nisam trudna i da do toga neće doći", odgovorila je Radanova.

"O čemu ste pričali Anđelo i ti večeras, pominjali ste Novi Sad?", upitao je Nemanja.

"O Novom Sadu i još nekim situacijama za koje mislim da me je lagao. Mislim da ne postoji nikakava pozadina iza toga, ali mu ne verujem. Dok smo se viđali napolju, ja se ni sa kim nisam viđala osim sa njim, a to sam čula i od njega. Međutim, kada su trebali Mlađa, Šebez i on, mene je Mlađa zvao više puta da krenem sa njima, a Anđelo je rekao da tamo idu samo muškarci, da ne treba da krenem. Posle toga, to što je pričao za telefon da mu se ispraznio, ja sam ga sigurno 4, 5 puta pitala da li je bio sa nekom devojkom, uvek sam dobijala odgovor da nije i kada sam ušla ovde čula sam priče. Od Šebeza sam čula drugu priču, Anđela kada su podigli, kada ga je Milan pitao, on opet nije ništa rekao po pitanju toga, i kada smo pričali preksinoć rekao je neke tri devojke, pa je sa četvrtom bio u pregovorima. Nervira me što me je ubeđivao u to, pa je na kraju ispalo tri, četiri, pa onda nijedna, smatram da ako ja njega nisam lagala, da nije trebao ni on mene", ispričala zadrugarka.

"Što se tiče tvog pitanja za trudnoću, besan sam i ljut što se povela priča o tome. Rekla je da svi znamo da devojke ovde imaju probleme sa ciklusima, bio sam ljut što se potegla

e mislim da je trudna. Potencirao sam da traži test za trudnoću, hteo sam da stavimo tačku na to. Što se tiče našeg odnosa, niko nije potencirao vezu, svako ima pravo na svoju slobodu i vreme", rekao je Anđelo.

"Šta ćeš uraditi ako je Nataša trudna?", pitao je Nemanja.

"Ne vodim se time šta bi bilo kad je bilo, ne mislim da je trudna, mislim da joj je ciklus neredovan. Ne znam šta bih uradio, rodiće se i zvaćemo ga Gile, ne znam šta da kažem. Rodiće dete, pravićemo svadbu, tražićemo dozvolu da porazgovaramo van sa našim porodicama. Želeo bih da izađem odavde i da u trezvenom stanju donesem odluku. Prihvatio bih dete", odgovorio je Anđelo.

