PREUZETE STE U 4 UJUTRU, DOBILA SI 7.000 € NA TOJ JAHTI! Car progovoro o Aleksandrinoj AFERI, ona sve priznala (VIDEO)

Filip Car tokom igre istine imao je pitanje za svoju bivšu devojku, Aleksandru Nikolić.

To se potezalo na početku Zadruge, kada sam rekao da mi se javila pre ulaska, kada je pričala da sam homoseksualac. Poslala mi je poruku da li ulazim, odgovorio sam da znam, ona je rekla da zna osobu iz Zadruge 3, koja je provela tri nedelje sa mnom u Splitu i Zagrebu. Nikada neću reći koja je to devojka. Pitala me je to i onda je počela neke teme druge, kroz te poruke, ona je to demantovala, da ne zna ko je pisao. Raspitivali si se o meni i Moniki, to si pokazala i pre ulaska u studio, kada smo došli ovde, nismo imali komunikaciju. Voleo bih te pitati da li si bila u Dubrovniku na rođendanu sa prijateljicama ili si po našem poznato nama čoveku išla na jahtu na kojoj sam ja bio dva dana ranije, za 7000 evra za šest dana na toj jahti, sa dve prijateljice. Plaćen je put u jednom i drugom smeru, to ste dobile i za troškove? - upitao je Car.

- Ne, apsolutno, bila sam u Dubrovniku na rođendanu, moja drugarica Marija je tamo slavila rođendan. Nisam posećivala Dubrovnik i nisam šetala, bila sam tamo na tri dana sa svojim prijateljicama - pričala je Nikolićeva.

- Ti si u 4 ujutru izašla iz kombija koji je krenuo sa Zvezdare i došla lagano u Dubrovnik, preuzeta si u šipražiju, ti ne znaš šta je Stradun, to je kao da ne znaš gde je Kalemegdan. Preuzete ste u 4 ujutru, došle ste na tu jahtu - ubacio se Car.

-Meni je smešno što on sada izmišlja i pravi priče, ne razumem zašto, šta postiže time? Ja sam išla tri dana u Dubrovnik, moja drugarica je slavila rođendan i to je to. Iznajmila je tu vilu. Otišle smo kombijem, ja sam njemu pričala da sam ja bila u Dubrovniku, da sam išla tamo, još na početku da sam proslavila rođendan sa svojom drugaricom - tvrdila je Nikolićeva.

- Ja sam se raspitao ko mi to šalje poruke, pazi, šalje mi treba poruke - nastavio je Filip.

- Ja sam znala da Monika ulazi, jer je drugarica moje drugarice! Nisam znala ni ko je ni kako izgleda - vikala je Aleksandra.

- Filipe, je l' ta devojka na slovo N? Matorin i moj prijatelj, on se isključivo bavi hostesama - upitao je Mića, a Filip se smejao.

- Ja ti se kunem u majku da nije na slovo N. Pratila je jednog momka, sa kojim sam ja dobar, ja sam ga pitao ko je ova budala, on mi je objasnio da je ona bila tamo, gde sam i ja bio, ja nju ne razumem stvarno - tvrdio je Car.

