MAJKA NECE TIKTOKA OSULA PO SINU: Ništa nije istina, LAŽE za oca sve! A evo šta kaže o njegovom PRIZNANJU koje je sve ŠOKIRALO

Majka Nenada Lazića, poznatijeg pod nadimkom Neca TikTok, još uvek ne može da dođe sebi zbog nedavnog sinovljevog priznanja.

Podsetimo, učesnik "Zadruge" je pred kamerama obelodanio da ga, pored žena, privlače i muškarci, što je naišlo na punu podršku zadrugara.

Kako je dosad nekolicina devojaka priznala da ih privlači isti pol, Neca je osetio potrebu da bude prvi muškarac koji će izaći u javnost sa istim priznanjem, što je naišlo na oduševljenje njegovih cimera zbog hrabrosti koju je pokazao za razliku od pojedinih zadrugara koji, prema mišljenju stanovnika imanja u Šimanovcima, kriju istu stvar kao zmija noge.

Ipak, njegova majka je, u izjavi za domaće medije, istakla da to nije istina, te da je uverena da je njenog sina neko nagovorio na ovaj potez.

Osim toga, ona je demantovala sinovljeve navode vezane za oca.

- Moj tata je jednom popio za Badnje veče, otišli smo u kafić i tamo je on pevao. U kafiću je bio jedan čovek mamina bivša ljubav, on je bio ljubomoran i vikao je vređao je kada smo došli kući. Ja sam stao njoj u odbranu, a o ne rekao: "Celo selo priča da si gej, da se j***š u d**e". Ja sam rekao: "Šta ja sada da radim sa tim?", rekao je Neca ocu. "Evo ti ovaj nož ubij se, pokaži da si muško", rekao je. Ja sam uzeo nož i posekao se - ispričao je nedavno Nenad.

- To nije istina, ne znam zašto je to ispričao. Moj muž jeste znao meni povremeno da kaže neku ružnu reč, ali nije istina da je Neca pokušao da se ubije. Istina je da je mene moj sin tešio kada se desi neki konflikt, ali sve je to u prošlosti - izjavila je Lazićeva majka.

