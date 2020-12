IZGUBILA SAM OSOBE NAPOLJU ZBOG OVE VEZE: Sanja odlepila posle raskida sa Anđelom, ono što joj je ŠAPNUO totalno ju je POREMETILO!

Sanja Stanković iskreno je govorila o turbulentnom odnosu sa Anđelom Rankovićem.

Tom prilikom Sanja je i zaplakala.

"Nemam snage ni da govorim, koliko se loše osećam. Sutra izlazim iz njegovog kreveta, problem je kad dođemo do teme šta ćemo. Sinoć smo pričali i rekao mi je da ima potrebu i da me poljubi i zagrli, ali to nije fer prema meni. Rekao mi je da bi bilo najbolje da se sklonim od njega. Teško mi je, jer sam mislila da je to to. Izgubila sam neke osobe zbog ove veze van i grize me savest zbog toga", plakala je Sanja.

"Jedan dan mi priča da mu treba devojka i pažnja, a kada je ušao u vezu sa mnom, onda mu je sve postalo pritisak. Od trenutka kada je Goca ušla sam ja posumnjala u njega, jer sam videla da ga je to poremetilo, što mi je posle i on priznao. Pitala sam ga da li i dalje voli Teodoru, a on mi je šapnuo DA. Užasno mi je da ga tešim zbog druge devojke. Umorna sam od svega. Samo ga krivim zbog toga što je znao šta ja gubim ako uplovimo ovde u nešto, a ipak je ušao sa mnom u vezu", nastavila je Sanja.

"Mislim da je čak i Jovani drago što se sve ovo raspalo. I Car me sprda... Ali to sve govori o njima, ja znam kako se ja osećam, sa Matorom je završena priča, više ne osećam ništa prema njoj", završila je Stankovićeva.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir