JESAM LI JA LUDA? DOĐE MI DA VRIŠTIM, OVO JE PONIŽENJE! Sanja histeriše zbog Anđela, a Ermina joj sasula sve u LICE! (VIDEO)

Sanja Stanković nedavno je uplovila u vezu sa Anđelom Rankovićem, ali njihova romansa ubrzo se završila kada je shvatila da on i dalje gaji emocije prema Teodori Džehverović.

Ona se osamila sa Erminom Pašović i ispričala joj detalje razgovora koji je prethodno vodila sa njim.

"Ja njemu kažem da pokušavam da ga razumem, da ima potrebu da se grli sa mnom. On kaže da mu je sa mnom super, jesam li ja luda? On kaže "Ne znam", pa ko treba da zna!? Naravno da neću ići u krevet", bila je besna Sanja.

"Ali ispadaš kao potrčko, posle dva, tri dana ćeš se vratiti u krevet, vidim ja poglede, on izlaže bajno i sjajno!", dodala je Ermina.

"Rekla sam mu da me ne gleda više, toliko sam besna j*beno! Dođe mi da vrištim! Pravim debila od sebe! Dosta sam lomila u dvojci i kecu, ne želim da pravim debila od sebe... Osećam kao da postoji nešto drugo, ali kaže da ne postoji", dodala je Stankovićeva.

"Njegov problem je što i dalje voli Teodoru i osećaj da ga nešto guši u vezi! Kakav on odnos želi sa tobom da ima? On to neće, a gledate, pipkate! Ne razumem!", upitala je Pašovićeva.

foto: Printscreen

"Ja Ivana i Nataša neću da budem! On to vrlo dobro zna! Za mene je poniženje da dečko kaže da neće da bude sa mnom, a da me ljubi! Ja to neću da budem!", poručila je Sanja.

"Najbolje je da se odvojiš od njega, ali ti se opet nadaš nečemu!", nastavila je Ermina.

Sanja i Ermina su sve vreme prepričavale njen odnos sa Anđelom a zadrugarka se prisećivala svih lepih trenutaka sa njim. Ermina je savetovala Sanju da se rastavi od Anđela na nekoliko dana, ali je ona to odbila.

