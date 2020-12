ANĐELO NE MOŽE SA JAKIM ŽENAMA, KAO ŠTO SMO TEODORA I JA: Sanja više ne štedi BIVŠEG, donela SUROVU ODLUKU! (VIDEO)

Sanja Stanković je kod Drveta mudrosti, a odmah je progovorila o njenom, sada već bivšem dečku Anđelu Rankoviću.

Rijalti učesnica kaže da je veoma ljuta na bivšeg.

foto: Printscreen

"Jako sam besna na njega, on očigedno ne može sa jakim devojkama, isto kao i sa Teodorom. On je sinoć nešto kao sa Natašom komentarisao, šaputao, ja sam poludela. Jedna osoba mi je rekla da je Nataša izjavila da želi da se bori za njega. Ja svakako neću da se mešam tu, sa muškarcem koji nema stav. Posle one afere sa trudnoćom, neka ih, on je čak hteo i da beži. Njima treba vreća za pražnjenje, a ja ta vreća nisam", objasnila je Sanja.

foto: Printscreen

"On je jedina osoba koja može da utiče na moje raspoloženje. Kada je on dobro, ja sam isto, kada nije, ja sam nervozna", rekla je Sanja, pa nastavila:

"Jednom mi je rekao da ume da bude inadžija. Meni je samo krivo što smo upropastili prijateljstvo, sada nismo ništa. Trebala sam ja njega da testiram, on ovde ima bivše, a ne ja. Ovo nisam videla, da se dve bivše združe, pa da mene ogovaraju."

foto: ATA Images

"Ja ću njega smao da pustim, mene kada neko povredi, ja tu osobu samo precrtam. Mislim, ja želim da budemo zajedno, on je sa mnom bio srećan. Sve se preko noći promenilo, kao da nešto ne sme da mi kaže. On sada odjednom ne može da bude u vezi. Neka me mane tog prijanja", dodala je Sanja.

