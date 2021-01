SANJA PONOVO NA STUBU SRAMA! CEO RIJALITI JE NAPAO, A RANKOVIĆ ZAPEČATIO: Sa njom sam bio samo iz STRASTI! (VIDEO)

Sanja Stanković zamerila je bivšem dečku što nije ustao da je odbrani za crnim stolom, dok je branio Natašu Radan.

Anđelo je tada bio surov prema Sanji.

"Ne interesuje me više, Sanja i ja smo završili naš odnos i sve se svede na to da me ne interesuje. Svako ima prava da misli šta hoće, bio sam i više nego iskren, ušao sam u taj odnos iz strasti", kratko je rekao Anđelo.

foto: Printscreen

"Anđelo je bio svestan da nije zaboravio prethodnu vezu, zato nije smeo da dozvoli da uđe u vezu sa Sanjom. Ona je zbog toga izgubila dve prijateljice sad, on je to znao. Imam osećaj da Anđelo sada nešto krije ili čeka. S druge strane, ispao je džek, on je muško, na njemu je da pokuša. Ja mislim da je ona trebala držati do sebe, zavodila ga je du*etom, kupa se u gaćama ispred njega, njoj to ne treba. Stalno mu prilazi, traži njegov pogled, ulazi mu u krevet...", rekla je Ermina.

foto: Printscreen

"Anđelo je i sam rekao da voli Teodoru, svima je pričao. Jasno je rekao da mu ne trebaju nikakve veze, da može samo da se zabavi sa nekom. Sve one trče oko njega. Ona je sada najporaženija devojka, moli muškarca, molila je Frana, sad Anđela", komentarisala je Marija.

"Ja sam lepo rekao Sanji da nije to to!", dodao je Anđelo.

foto: Printscreen

"Ovaj rijaliti je za Sanju debakl! Očekivao sam da će haos da napravi, a nju sada gledaoci žale. Anđelo ne može njen obraz da sačuva, ako je njena prijateljica sama rekla za ono što se dešavalo ispod pokrivača", rekao je Đedović.

"On treba da ustane i da kaže da nije bilo ništa!", vikala je Sanja.

Kurir.rs/K.Đ.

