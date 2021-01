POLJUBIO ME JE, MINI NIJE BILO SVEJEDNO! Aleksandra otkrila sve o odnosu sa Filipom, priznala da li bi volela da se POMIRE!

Aleksandra Nikolić je bila u Rajskom vrtu, gde je razgovarala sa Drvetom mudrosti o odnosima sa pojedinim zadrugarima u Beloj kući.

- Što se tiče Kristijana naš odnos ne postoji, on i ja ne komuniciramo od onoga kako je ispričao ono za crnim stolom. On je meni zamerio što sam ja izašla iz paba, a on je pocepao sliku na kojoj sam ja bila - ispričala je Aleks, a onda krenula da priča o Filipu Caru:

- Jao Drvence, ne znam šta da kažem, on nije loš dečko ali nije slušao ljude. Svi su mu pričali da ne treba da ulazi u vezu sa Minom i da se to neće dobro završiti, ali on nije hteo da sluša. On i ja se smo sada u drugarskim odnosima - rekla je Aleks pa se nasmejala.

Drvo je mislilo da ga Aleks laže.

- Pa drugarski nam je odnos, nije bilo ništa sinoć, zagrlio me je, i poljubio, nije me poljubio poljubio, ali ona bilo je fino. Juče nam je bio lep dan, lepo smo se družili, prija mi njegova pažnja, zanimljiv je - pričala je Aleks.

- Da li je to na pomolu nova - stara ljubav - upitalo je Drvo.

- Ne znam Drvce, moram da vidim neku promenu kod njega, lepo nam je druženje, pa ćemo videti - rekla je Aleks, a onda ispričala kako Mina reaguje na sve to:

- Ona samo sedi u kući i ćuti. On je mene jutros zvao u rehab, i ona je to čula. Mislim da joj nije svejedno. Meni ne priliči da joj prilazim, ali sam joj rekla da ja mogu da se družim sa kim ja hoću pa čak i sa njim - ispričala je Aleksandra, pa dodala:

- Meni je jako lepo, pao je sneg, baš sam vesela. Možda bude opet palo grudvanje.

