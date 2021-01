JA NJU VOLIM NA NEKI BOLESTAN NAČIN! Filip Car progovorio o osećanjima prema Mini Vrbaški, ona ga pred svima brutalno PONIZILA!

Voditeljka Sanja Marinković je u emisiju ugostila bivše ljubavne parove iz Bele kuće. Filip Car pokušao je da pomazi i uštine svoju bivšu devojku Minu Vrbaški za obraz.

foto: Printscreen/Magazin In

Voditeljka Sanja Marinković je to primetila, pa ih je upitala kakvo je to razmenjivanje nežnosti.

- Nema ovde nežnosti, ovo je foliranje - rekla je Mina.

- Je l' si ti i dalje zaljubljen u nju - upitala je Sanja.

- Naravno da jeste, i da me voli - dobacila je Vrbaški.

- A ti mene ne voliš i nisi zaljubljena - bunio se Filip.

- Ne, izvini, meni smešno - rekla je Mina.

Car je potom detaljno objasnio svoja osećanja.

- Ja nju možda volim na neki čudan, bolestan način, ali nisam zaljubljen u nju i nisam nikad bio zaljubljen u nju jer da jesam bio bih najbolji mogući. Da sam se prepustio i bio dobar zaljubio bih se da bih morao preskočiti ogradu jer ne bih mogao da je gledam i da funkcionišem sa njom. I napolju sam to imao, to me je nateralo da u ljude nemam poverenja - rekao je Filip u emisiji "Magazin In".

foto: Printscreen/Magazin In

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir