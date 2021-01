MNOGO SE KAJEM! KAO DA MI JE MOZAK ISPRAN: Miljana Kulić kroz JECAJE o svom ponašanju! Sramota ju je od PORODICE! (VIDEO)

Miljana Kulić kroz suze je ispričala šta je muči pred kamerama.

Naime, Miljana je otkrila da nije zadovoljna svojim ponašanjem, pa je počela da plače.

"Dala si blagoslov Ani i Zoli? Upletena si u ljubavni trougao htela ili ne?", glasilo je naredno pitanje.

foto: Printscreen

"Ja ne mogu da budem u ljubavnom trouglu, ja sam sa njim završila posle kiretaže. Ja ne mogu da budem sa njima nikako, jer je gotovo. Ja na taj odnos ne obraćam pažnju, niti me interesuje. Ja sma nastavila svoj život, i živim ga puim plućima, fokusirana sam na sebe i na svoje dete", dodala je Miljana.

"Da li si primetila da je Mišel postao jedan od vodećih zavodnika?", dodao je voditelj.

"Ni to me ne interesuje, ništa mi nije intrigantno, sve mi je postalo smešno", bila je kratka Miljana.

"Zašto si oprezna večeras, imaš neku kočnicu?", prokomentarisao je voditelj.

foto: Printscreen

"Takva ću ostati, dok me gledaoci ne izbace. Ja sma ovakva napolju, pa ću videti da li im se sviđa nova Miljana Kulić. Ja gledam svoje dvorište,drugi me više ne interesuju, sve ću poštovati, ali eto, to sam ja od sada", nastavila je Miljana.

"Marija ulazi u rasprave sa Čorbom, koji pokušava da isprovocira. Zašto se sukobljavaju?", glasilo je naredno pitanje.

"Mene sve to boli, ja ne odreagujem za stolom, ali me boli i smeta mi. Mamu volim najviše, i naravno da kada moju mamu neko vređa, to je gore i teže nego kada neko napada mene. Znam ko je moja mama", rekla je Miljana, pa dodala:

"Povređuje me što sam povredila mamu, tatu, moje sestre svojim ponašanjem. Sve ih je sramota, i svesna sam toga. Imala sma s*ksualne odnose u izolaciji, rehabu, svuda. Znam da su ljute na mene, ja ne bih smela da izađem na ulicu. Ja nisam mislila na njih dok je sve to bilo. Kao da mi je mozak ispran, a napolju nikada ne bih dozvolila neke stvari. Mnogo se kajem."

foto: Pritnscreen

"Što da upiru prstom u mene, kao u Maju i Minu? Ista sam kao i druge, jer sam i ja imala s?ks rijalitiju. Nikada više neću ovo imati. Sramota me same sebe bilo, kada sam čula Maju. Pravila sam se jaka za stolom, naveli su me i za bezdušnu osobu zbog kiretaže... Ne znam šta bih rekla... Kroz sve sam sama prošla", nastavila je uplakala Miljana, pa priznala šta bi promenila:

"Zola, on mene nikada nije voleo, i ja sam to znala. Evo, da sam sada trudna, šta bi bilo? Sve ovo sa Anom? Ne znaš kako mi se kleo, šta je pričao... Poverovala sam mu, ja tako ne bih smela u životu. Teško mi je i što uju zove tata, žao mi je što moje dete neće imati tatu, što nemam pravu porodicu, da moje dete ima oca."

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir