MAJA JE MISLILA DA SU JOJ DOVOLJNI SILIKONI I VEŠTAČKA USTA: Janjuš nije očekivao da mu se bivša smuva sa Čorbom, ali je PREGRMEO!

Marko Janjušević Janjuš progovorio je o bivšoj devojci Maji Marinković, ali i svojim utiscima u rijalitiju.

"Bile su nominacije, bio si sa Majom u izolaciji, i kada bi sve sumirao, kakvi su ti utisci?", glasilo je pitanje.

"Bilo mi je krivo kada sam čuo da sam potrčko, mada sam znao da ću ili ove, ili naredne nedelje biti potrčko. U Izolaciji se svašta dešavalo, ali ne sa mnom. Ja sam izolaciju preskao, i gledao sam da što manje budem tu. Ide sve bolje i bolje, kada pogledam, a dane tamo, proveo sam super. Mene ništa u vezi sa njom nije kompromitovalo, pregrmeo sam te dane", rekao je Janjuš.

"To niko nije shvatao ozbiljno, a na kraju se ispostavio brutalnije nego što sam mislio. Ove stvari nisam očekivao, a ovo je mat, gde nema dalje, ako ćeš iskreno. Očekivao sam sve one stvari koje sam pričao, i koje sam govorio svima kako će biti. Bilo je tako, ali ta izolacija je ono ekstreno. To nema dalje", otkrio je Janjuš.

"Prvi put kada su spavali, to je bila katastrofa. Nije to mala stvar, kada se sve sagleda. Ono posle, ja sam znao da će se desti tako neke stvari, ali da će tako brutalno biti, nije mi baš bilo normalno, a povredilo me zbog sebe. Ja sam sam sebe povredio gledajući one snimke. Ne mogu da verujem da sam sebi takve stvari dozvolio. Razmišljam, šta bi bilo da smo otišli dalje, pa strašno! Kao muškarac, osećam da me sramota nje. Ne mogu da verujem šta je ona sebi dopustila, nebitan sam ja, ali kako je mogla sebi da dopusti takve stvari. Njoj se smeju ovde, a ona ustane i smeje se. Ona ne kapira poentu cele priče izgleda", dodao je bivši košarkaš.

"Ona pokušava da sve sakrije, jer mislim da nju i nije baš briga. Deset minuta traje to da ona ukapira šta je uradila, a onda kreće isto sve. To su trenuci kada se ona rasplače, ali ona to može kad hoćeš. Nekada pomislim, da nisam to ustanovio, ali opet kažem, posle deset minuta sve ide isto, ili još gore", objasnio je Janjuš.

"Zadrugari kažu da ona izaziva tvoju reakciju?", glasilo je naredno pitanje.

"Da, sigurno. Ona je non-stop za vreme nominacija pokušavala da dobije reakciju, ali ne vredi. Meni je jedna scena u glavi sada, i mene više ništa ne iteresuje. Ništa ne može da se sakrije, ni kako se osećaš, ni ništa. Ona i kada se nasmeje, ti ne znaš da li je srećna ili ne, ona je prosto, bezobrazna. Ona je nekad dobro, nekad loše i to se meša. Ona je mene za 4 sata nominacija toliko provocirala, ali ja nisam reagovao. Ja kada kažem, da moraš da dotakneš dno, da bi krenuo odatle. Ovo je njoj dno dna, ali ga još nije dotakla. Biće tu još svega, ona sama sebe ponižava, a tek će sama sebe. Ona ne zna ni ko joj misli dobro, ni ko loše. Ona misli da je to dobro što radi, a onda je ovi sa strane potpale da je kraljica, carica i sve, pa se smeje", rekao je Janjuš.

"Što se tiče našeg odnosa lošeg, to nisam bio krivac ja, ja sam hteo šalu i zezanciju. Ti ne možeš da trpiš dva sata nešto, a da ne odreaguješ. On može da zagrli sto devojaka, a ona će morati da trpi jedan period, a ja to nisam smeo. Moj odnos se ticao svega, sa savetovanjem. Pokušavao sam da dokažem, objasnim, ali ona nije ništa slušala. Ona je mislila da je sve da stavi silikone, usne i to, a njega to ne zanima, njemu to odgovara. On nju neće sutra oženiti, njega to prosto ne zanima. Taj odnos je jako vulgaran, i sve to sada mora da se trpi. To je veliko ponižavanje, a ovo je početak velikog ponižavanja zapravo", objasnio je bivši košarkaš.

