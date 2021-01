GLEDA ME U BOKSERICAMA, MAZI ME U PROLAZU! TUNJAVA JE, ALI ZNA GDE UDARA: Golubović priznao koja cimerka je BACILA OKO NA NJEGA!

Kristijan Golubović pričao je otvoreno o svojim cimerima u rijalitiju.

Rijaliti učesnik tom prilikom priznao je i koja njegova cimerka je "bacila oko" na njega. Prvo je Kristijan izneo mišljenje o Mišelu Gvozdenoviću.

"Mi smo mislili da je čudan, da je druge orijentacije. I to sam mu rekao, savetovao sma ga da zagrli malo devojku i ostalo. On se nekada vrati na reset, pa opet sa nekim nešto, i sve tako. Neće da se meša, i stalno se nekim razlozima čisti odpojedinih situacija. Znaš, ako poljubiš devojku jednom, naredni dan moraš dva, tri puta, a na kraju se zna šta treba mužijak da radi ženi. On sad priča o nekoj na slovo V, e sad, šta je to, ja ne znam", rekao je Golubović.

foto: Printscreen

"Milica se zakačila za Boru, i za rijaliti, ona ima dve kuke. Ona ne zna na koju će, tako ja gledam situaciju. Drži se jače za Boru, ali igra rijaliti. Malo Toma, malo Tomović, malo ovaj, onaj. Ona nas hoće da laže, a ja sve znam. Ona je više od 10 puta bila u pabu da bi pravila scene. Kaže da nije koketirala, a uvali s eu krevet. Dragana je sad oko njega tu, a on se ukoči ko paragraf!", rekao je Kristijan.

"Car je laf i džek, dobar je dečko, a on i Mina su metastaza. On misli da je gospodar devojkama, i da je sve njegovo vlasništvo. On ne zna da ženi treba da dodvori, da je zaliva, i ostalo. Ona je kao cvet. Jer, ako je on prihvatio da je ona to što jeste, zašto joj prebacuje? On je kontradiktoran, to je podvojena ličnost. On s eono veče mene prepao, ja ne želim da mu nabacujem kompleks. Ja sam hteo da ga uhvatim za košulju i da ga izbacim kroz zatvorena vrata. Mina je mazohistički sadista, ja ne znam, ne shvatam kako ona može da trpi sve to. Ja takvu ženu do sada nisam sreo. Ja priznajem, mene moja žena bije kad s enaljuti, ali ovako nešto, nisam video i imao!", dodao je Kristijan.

foto: Printscreen

Kada su Kristijana pitali o Aleksandri Nikolić i Maji Marinković odgovorio je iskreno.

"Tu ima jedna tajna, Aleksandra je rekla da ona zna zbog čega ne sme da joj se obraća loše,i da mora da ćuti. Ona je pomenule sestru i jednu mušku osobu. On je njoj ili bio sa sestrom, ili njegova majka utiče na to, ili je on bio sa Aleksandrom, ne znam, ali nešto od toga jeste. On ima taj smešni šarm, i sve ih hvata, zna se nejgov tip devojaka", otkrio je Kristijan, pa opleo po Maji Marković.

"Ja sam hteo da napravim foru, pa da je poljubim, preko zadatka. A ona sada ne sme da me pogled au oči. On je nju kupio strahopoštovanjem. Ima i lovicu, i stamenit je. Ona je merila između njega i Joce. Ona češlja kosu i odmerava mene u boksericama, ja sma sve video, meni treba sekunda da primetim nešto o nekom. Njen pogled mi je rekao neko odobravanje", rekao je Kristijan pa dodao:

foto: Printscreen

"I dalje češlja kosu koja je davno suva, a očešljana je! I keratin stavlja, pa sprej, pa lak, ja sam sve primetio. Zato ja tražim sada zadatak, da je poljubim, da bih bio kući 10. februara. Neko je njima rekao, i ona je odmah otišla kod njega, i sad se sklanja, da ne bi Alen video."

foto: Printscreen

"Sve žene u mom životu su bile kao ona, to priznajem. sa njima sam imao puno se*sa i svega. Jeste malo tunjava, ali ja tačno znam, to je taj naštelovan mozak, ona zna gde udara i ostalo. Vidim svašta, ona me mazi, dodirne i ostalo", rekao je Kristijan.

