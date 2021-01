ANĐELO IMA BRUTALNE FETIŠE ZA KOJE TEODORA NE ZNA: Mama Džehva sa rijaliti učesnikom isprozivala BIVŠEG ZETA! (VIDEO)

Rijaliti sastanak je prošao, a Marko Đedović je krenuo da prati Gocu Džehverović do kapije.

Njih dvoje počeli su da razgovaraju o Anđelu Rankoviću, bivšem dečku Gocine ćerke Teodore. Đedovića je zanimalo kako je Teodora reagovala na celu priču o Anđelovim skrivenim tajnama.

"Šta kažeš za ovog tvog i njegove fetiše?", upitao je Đedović.

"Moja Teodora kaže da to nije tačno, ništa od toga. Ona ne veruje u to, ja joj rekla da to nije možda kod nje", odgovorila je Džehva.

"Nije smeo on to sa njom. Ma on meni rekao da voli da mu ližu stopala, pa ti krkne u usta celu nogu, i kao bičevi i ko zna šta, a gde je tu ku*ac?", pričao je Đedović o Anđelu.

"Nije joj svejedno, bila je tri godine sa njim, ali ne treba joj ovo", rekla je Goca.

"Nek' ona samo radi i nek uživa sa novim", rekao je Đedović.

