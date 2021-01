ZNAM JE JA ODLIČNO! Janjuš se prisetio Ane Korać, a onda je Kristijan OPLEO po starleti! VIDEO

Marko Janjušević Janjuš i Filip Car odlučili su da danas naprave pravi uragan smeha za zadrugare i gledaoce. Janjuš i Car pozvali su Sandru Rešić, Kristijana Golubovića, Marka Đedovića, Vladimira Tomović i Lepog Miću kako bi bili stručni žiri da predstojeću anketu o hitovima za sva vremena.

Prva pesma na redu bila je od Sanje Stanković koju je snimila u duetu sa Anom Korać. Potom je žiri prokomentarisao pesmu.

- Nisam znala da je to njihova pesma, nisam najbolje razuimela reči, mislila sam da je to Matorina pesma sa bananama. Mislila sam da je to ista pesma, ali sam skontala da je druga pesma. Meni je ovo talenat, ne žellim ni da komentarišem da mi se ovo jako sviđa - rekla je Sandra.

- Pesma kao i pesma, vesela pesma u letnjem hitu, međutim, nije mi jasno, ja Anu ne znam lično, čuo sam sve i svašta, i lepo i ružno, ali ne mogu da shvatim, sve i svašta se priča o njima. Umesto da naprave pesmu da su domaćice, one prave o markara - izjavio je Kristijan.

- Ja je znam odlično - ubacio se Janjuš.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir