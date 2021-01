DEVOJKE KAO DA ME SE PLAŠE! IVA JE MED I MLEKO ZA NJIH: Stefan Karić surovo o rijaliti cimerima, Tomović i Janjuš ga iznenadili!

Stefan Karić uselio se u Belu kuću, pa priznao kako se oseća.

Rijaliti učesnik kaže da mu je čudno i da ne može da veruje da je ušao.

"Iznenadili su me Vladimir i Janjuš, sa kojima sam mislio da sam u konfliktu. Sa Vladimirom sam popričao na brzaka, rekao je da se ohladio i da je malo preterao. Videćemo da li je sve tako kako kaže. Kristijan mi se obradovao, verovatno nije znao da ću ja doći, svaka mu čast na tom potezu što je izašao. Gledao sam ulaske, niko ne ulazi da pomogne ljudima koji dolaze. Mi smo sve dočekivali domaćinski", rekao je Stefan.

foto: Printscreen

"Ja sam sa Mensurom i dan danas top, pozdrav za njega ovim putem. Ja sam to zamerio Vladimiru, mene je blokirao i naljutio se (zbog Mensura), a ovde se druži sa ljudima koji su ga diskvalifikovali. Ko blokira, kao deca. Baš sam se bezveze osetio. Slažem se, nekim delom je i on u pravu za neke stvari, ali sam i ja. Rekao je da je mogao da uđe posle dva meseca u "Zadrugu 3", ali da sam ja jednim delom bio kriv što nije ušao. Jer je mislio da će sa mnom da uđe u konflikt (zbog Mensura). Sumnjičav sam, više nikome ne verujem, biću na distanci. On je jedan od najinteligentnijih zadrugara u kući, ima šta da komentariše, nije dosadan. Mislim da sve ovo gleda kao posao i da zna celu ovu priču... Doktor je rijalitija, evo dokle je došao ove sezone. Mislim da on ne veruje u prijateljstva u rijalitiju, a čuo sam da ni napolju nema puno prijatelja. Mislim da me spremaju za nešto, da su sada kao dobri... Osećao sam se glupo kada me je blokirao", istakao je Stefan, pa progovorio o Janjušu:

foto: Printscreen/Pink

"Ja sam mu rekao da sam čuo da se on raspitivao za mene nešto kod mog druga koji ga je čuvao, on kaže da je to budalaština. Verovatno da mi uradi nešto zbog Šopićke. Tako mi je rekao drug, a Janjuš kaže da je to budalaština. Ni Janjuš i Tomović nisu kako treba, ja sam to komentarisao. Sa Janjušem sam malo bolji, videćemo kako će to biti. Uvek smo znali šta mislimo jedan o drugom, uvek smo bili na nekoj distanci."

"Car mi je dobar dečko, Kenan, Čorba svoj čovek iz naroda, Kristijan šta radi sa filmom, haos, ima zanimljivih ljudi. Devojke, ima lepih i zgodnih, videćemo. Devojke kao da su uplašene od mene. Ovi zadrugari kao da čekaju da se pokrene priča o Tari i Ša, to im je glavna tema", ispričao je Stefan.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir