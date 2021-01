FILIP ČUO DA SE MINA LJUBILA SA ČORBOM NA ŽURKI! Car joj je prišao, pa hteo da sazna od nje da li je to istina: Nisam ja budala!

Mina Vrbaški bila je u pušionici, a u jednom trenutku se na vratima pojavio njen bivši dečko Filip Car.

- Napila si se juče - rekao je Car.

- Jako - odgovorila je Mina.

- Čuo sam da si se ljubila sa Čorbom. Šta fali? - dodao je on.

- Nisam ja budala - rekla je kroz smeh Mina.

Inače, Filip Car je dobio potrebu da se obrati svojoj porodici, pa je otišao do statue Džastina Bibera.

- Tu je par ljudi kojima sam skrenuo pažnju da me sklone da ne napravim nešto. Nemojte sve da shvatite najozbiljnije. Nemojte da se sekirate. Bez brige. Držite se. Za mene ne brinite, gledate me svaki dan. Imam sve osim kozmetike. Gubim te stvari. Molim vas da se ne brinete, da se držite. Mislim na vas, žao mi je zbog stvari koje sam napravio. Ako ništa, video sam iz prve ruke stvari u kojima grešim. Imam još par meseci da ispravim postupke, da dođem sebi, poradim na ponašanju. Nadam se da ću uspeti. Pozdravite sve, držite se svi, falite mi svi. U nekim stvarima ne možete da me podržite, ali shvatite me. Ja sam takav, temperamentan. Puknem. Bolje da sam najgori, a da pokažem šta jesam, nego da se foliram. Sve što sam napravio do sada to sam ja. Ne znam za drugačije - rekao je između ostalog Car.

