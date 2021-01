ŠOK POTRESNA ISPOVEST! Aleks otvorila dušu: Tata je silovao mamu, slomio joj je vilicu! Htela sam da ga ubijem MAKAZAMA! (VIDEO)

Dok su ležale večeras i odmarele u krevetu, Aleksandra Nikolić i Mina Vrbaški su se rastužile dok su pričale o tome čime žele da se bave, a zatim su jedna drugoj ispračale kako su imale teško detinjstvo zbog očeva.

- Znaš kakav je moj otac. Ne znam da li će pričati sa mnom posle ovoga. Upoznala sam ga sa 11 godina. Živi preko, upoznali smo se kad je došao. Stalno su bile svađe između oca i majke. Stalno sam morala da biram. Kupi stan gde sada živimo, moja mama je držala kafanu, on joj je rekao da zatvori kafanu da će sve da šalje. Prvih par meseci je bilo top i onda mu se nešto desilo. Kao da me nauči pameti, da živim sa manje novca. Moja mama nije mogla da radi jer je bila bolesna. Slao nam je 100 evra mesečno, mama se zaposlila kao čistačica. Onda je on dolazio, iživljavao se. Kada sam napunila 18 godina, krenula sam da radim kao promoterka. Žensko si, treba ti garderoba. Jednom je moj otac došao, ušao u stan, nije znao šta radim. Lagala ga gde sam, ja sam bila na granici Mađarska - Srbija. Ja dolazim, on se dere. Nisam više mogla da trpim to. Mama odlučila da ide, pitala me da li ću ja. Uzela sam dva para farmerica i otišla. Nisam pričala sa ocem par godina sve dok nisam izašla iz Zadruge. Pomirili smo se, vratila sam se u stan, opremila ga. Ostali u okej odnosima. Poklonio mi je auto. Pričam sa njim. Ali sad posle ovoga... On je bio na ratištu, znaš kakav je on. Patrijarhalan je, nema pojma neke stvari o meni. Sada kada budem izašla sto posto neću pričati sa njim. Nikad nisam bila prihvaćena od strane porodice mog oca - rekla je Aleksandra.

- Moj tata je bio narkoman, izlečio se od svega. Moja mama je bila mlada, zaljubila se, baš prava ljubav. Posle toga je bio moj tata. To je po priči moje mame. Dve priče postoje, ali ne verujem ni u jednu priču. Znam da sam bila neplanirana. I postavili su joj uslov da mora da živi tamo ako hoće da paze o meni, ona nije htela. Ja se rodim, niko nije hteo da me vidi. Kad sam krenula u zabavište, bila je tema roditelja, da se crta mama i tata, ja sam uvek bila ljubomorna, jer nisam znala ko mi je tata. I kao mala mami pričam to, ona ga nazove i kaže da hoću da ga vidim. Nikad nisam bila prihvaćena od strane njegovih. On ima ćerkicu iz drugog braka, zove se Nina, nju npr. vole, a nikad nije živela sa njim. Ja sam bežala iz škole da idem krišom kod njih, jer mi je mama zabranila, jer su mi punili glavu da mi je mama loša. Bila sam sa babom i dedom, tata je retko kad bio tamo. Od tad nikad nisam išla u tu kuću, od kada mi je deda umro. Tata mi se posle zgadio. Posle "Zadruge 1" nikad više nisam pričala sa njim, rekla sam da ću da ga pljunem kada ga budem videla na ulici. Mama mu se javi, ja prođem pored njega - pričala je Mina.

- Gledam Stefana, koliko je srećan što ima srećnu porodicu. Ja kao da nosim prokletstvo kroz život od toga. Ostaju posledice. Znaš koliko sam puta videla scenu da je moj tata tata silovao, moju mamu, tukao i silovao ispred mene. Slomio joj vilicu, ubijao ju je. Nije ga prijavljivala, plašila se. Što je najcrnje, mislim da ga voli posle svega. To nikada neću zaboraviti. Ja sam se jednom zaletela na njega da ga ubijem makazama, ne znam što ovo pričam. Mi smo svi ćaknuti ovde, zbog porodica. Nije opravdanje, ali da smo imali zdrave porodice - govorila je Aleks.

