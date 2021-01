MAJA MARKOVIĆ SVE PRIZNALA: Progovorila o eksplicitnim FOTKAMA koje je slala HIRURGU i za sve okrivila Jovičinu sestru

Maja Marković prišla je Sandri Rešić, kako bi sa njom popričala o njenoj aferi sa hirurgom koja je isplivala na površinu. Maja je tokom razgovora okrivila ponovo sestru bivšeg verenika Jovice Putnikovića, da je ona odgovorna zna sve, pa je onda priznala da je više puta pravila eksplicitne fotografije.

- Možda nekad nije znao kada mi pusti poruku, možda nekad zaboravim, ali znaš koliko njih mi je pisalo na Fejsu, Instagramu, on to zna i on nekad odgovara, ali svaku poruku vidi. Ne znam što se to tako sada... I zašto posle svega isplivava ovo navodno? Ja se sećam kada me je Đedović bocnuo za doktora, jer znam da on zna, ja to ni u jednom trenutku nisam krila, on me je bocnuo, nešto kroz sprdnju i posle su me pitali, ja sam onda to rekla, tako da se sve zna napolju, verujem da se sve zna, Alen ima prijatelje koji mogu da saznaju, a ja ću i te kako saznati, ja zbog sebe, a onda i zbog moje porodice, i zbog Alenove porodice. Znači ne mogu da verujem na šta sam ja došla, da su isplivale moje gol eslike, pa nema veće sramote, a te slike ako su sa silikonima, ja sam grudi radila negde u junu, julu, tako nešto, imam dokumentaciju, kažu da mi je on preporučio tu bolnicu, ali nije. Jedinu sliku koju možda imam, ne znam, to moram da vidim, ima Joca, pa ti sada vidi, a gde je telefon?! Kod njegove sestre, pa ti sada vidi", pravdala se Maja.

foto: Pritnscreen/Pink

"Ta slika je u bademantilu, gde se vide grudi, u apartmanu, ne znam kakva je slika, odakle. Možda da sam se slikala kako mi izgledaju grudi posle operacije, moguće da postoji i takva slika posle operacije, bila sam zadovoljna, slikala sam se i poslala njemu, ne mogu da se setim, ali je moguće. Jedno znam, da nikad, u Andriju se zakljinjem, da nikada nisam poslala sliku. Ne da ću da ga tužim, nego, jer u pitanju je moj život, posle ovoga ako izađem, mogu da izgubim posao, ja sam pre svega majka, mogu da me pljuju na ulici, mogu da se sakrijem u mišiju rupu, ja sam majka, karijera, posao, ja jesam ukaljala svoj ugled zbog Alena, ali ne može da mi se još nabacuje da sam ja laka devojka - pravdala se Maja, isticajući da je Jovičina sestra kriva za sve.

