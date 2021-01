SUSRET ŠOPIĆKINIH BIVŠIH! Janjuš i Karić razgovarali o prevarama, Stefan priznao šta šalje devojkama! Maja izgorela od besa! VIDEO

Stefan Karić razgovarao je saMarkom Janjuševićem Janjušem i Filipom Carom.

- Ti vidiš da ovde vlada ludilo, ko koga vara, ko je moral, da li veruješ da je bilo ovako u životu? - upitao je Janjuš.

- Ovde se ne zna ko je sa kim, žena sa ženom, muškarac sa muškarcem, do kraja će biti i to sigurno - rekao je Karić.

- Ovo je masakar u vunenim čarapama, ne znam ko je u koga zaljubljen - rekao je Janjušević.

- Nije to što one rade, nego što se mi opterećujemo, imamo bar dobrih devojaka, a ove druge bi trebalo izolirati, ove naše iz Laze, određene devojke i onda ih pustiti sedam dana da same provode, zamisli kako bi bilo da su devojke i muškarci odvojeni i viđaju se dva puta nedeljno - rekao je Car.

- Ma, zaključali bi kapije - našalio se Karić.

- Da li si sklon prevarama i da li si prevario? - upitao je Janjuš.

- Svi smo varali u životu, ko kaže da nije, laže, ali kako sam stariji, zreliji, manje varaš. Nikad mi se nije desilo da se vidim sa devojkom i posle toga više nikada - ispričao je Karić.

- Da li šalješ fotografije i kakve? - upitao je Janjuš.

- Samo kada postavljam oglas za kola da prodajem - rekao je Stefan.

- Janjuš je potom ispričao da je imao situaciju sa jednom devojkom, koja mu je poslala fotogtafiju polnog organa, zbog čega je Maja bila mrzovoljna i odmah prokomentarisala:

- Sve laže, koliko me je lagao! Kakav lažov! Nikad mi nije dao šifru, kad sam mu ja čačkala telefon, on je stavio prst, nikad mi nije davao da vidim! - komentarisala je Maja.

Podsetimo, u prethondoj sezoni "Zadruge" Stefan Karić bio je u vezi sa Ivanom Šopić, nakon njene afere sa Markom Janjuševićem Janjušem, a u ovoj sezoni ovo je bio njihov prvi zvanični razgovor u radio emisiji u sklopu rijalitija.

