OVO MI JE NAJTUŽNIJI DAN! KRISTIJAN SLOMLJEN: Golubović sa knedlom u grlu o prvoj ženi, majci i svim PREVARAMA! (VIDEO)

Kristijan Golubović rastužio se tokom gostovanja u radio emisiji jer se setio svoje majke.

On je istakao da je njegovoj majci rođendan i da je to za njega tužan dan.

"Uvek se žalila da joj je hladno, ja se nadam da joj nije hladno", počeo je Kristijan sa knedlom u grlu. Kasnije je Kristijan pričao o prevarama.

foto: Printscreen

"Iz mnogo razloga možeš prevariti voljenu osobu, nije to uvek stvar morala. Meni se desilo u vezi koja je trajala skoro tri decenije, ona mi je rodila sina, iz teranja inata sam napravio mnogo prevara i povređivao sam je, a to mi se vratilo mnogo gore. Kada se razbolela i kada smo napravili retrospektivu tih gluposti... Ona je bila majka mog deteta i za 27 godina je samo jednom to napravila, kada je otišla i ostavila me. Do kraja života mi nismo bili zajedno, tako da to i nije bila prevara. Kada je taj smrad poginuo, ona se pokajala za sve. Dogovorili smo se da zaboravimo jedno drugom sve, međutim, Bog je rekao svoje. To je moja najteža životna priča. Hvala Bogu, sada imam srećan brak, najvoljeniju ženu, Ivanu, koju neću prevariti do kraja života", govorio je Kristijan.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir