KRISTIJAN GOLUBOVIĆ MOŽE DA REŽIRA HOROR Isekao sam stomak 98 CM i odgrizao sam svoja CREVA, policajci su padali u nesvest

Kristijan Golubović (51) ispričao je još jednu u nizu svojih bizarnih priča! Bivši robijaš je pokušao da objasni odakle mu brojni ožiljci na stomaku, pa je "izmislio" da su nastali tako što se u zatvoru isekao staklom, a zatim jeo svoja creva?!

Učesnik „Zadruge" tvrdi da se na ovaj bolesni gest odlučio kada mu uprava zatvora u kome je robijao nije dozvolila da izađe na vikend.

foto: Printscreen/Pink

- Moj stomak je pun ožiljaka! Ma da ste vi doživeli sve ono što sam ja, bili biste mrtvi! Vi ne znate kakva sam ja životinja - započeo je Kristijan priču u rijalitiju i u nastavku šokirao cimere i javnost.

- Kad sam bio u zatvoru, tražio sam da izađem na vikend jer je mom sinu Lazaru bio rođendan. Nisu mi dozvolili! U revoltu sam zgrabio staklo, napravio rez od 98 centimetara od bubrega do bubrega i otvorio stomak! Zatim sam odgrizao deo svojih creva. Takav smrad u životu nisam osetio. Policajci koji su bili prisutni bukvalno su padali u nesvest, nisu mogli da veruju šta vide. Jednom od njih je baš pozlilo, pritisak mu je skočio na 200! Golubović je zatim dodao da zbog toga i danas ima stomačne probleme.

Morali su da mi izvade deo creva. Bilo je baš gadno. Trpim posledice, imam veoma osetljiv želudac i creva. Sve to kroz šta sam prošao me je opametilo, smirio sam se. Ipak, tu nije bio kraj gadostima jednog od retkih preživelih junaka dokumentarca „Vidimo se u čitulji". On je još jednom uspeo da zgrozi čuvare u zatvoru.

- Jednom sam se toliko iznervirao da sam se ceo namazao svojim izmetom. Kad su mi policajci prišli i to videli, počeli su da povraćaju. Odveli su me u ludnicu! Mislili su da sam pukao sa mozgom, a ja sam ih prešao - pohvalio se Kristijan Golubović tvrdi da je srpskoj i stranoj policiji stalno pravio velike probleme.

- Imam više dela nego Ivo Andrić! Osim što sam se sekao po stomaku, tukao sam se sa celom stanicom, iskakao kroz prozor, propadao kroz krov... Jednom sam iskočio iz stanice na „fiću” i propao u njega. Pošto sam krupan, zaglavio sam se, nisam mogao da mrdnem. Morali su da zovu vatrogasce da me izvade - ispričao je Kristijan.

foto: Printscreen

kurir.rs/Hit

BONUS VIDEO

Kurir