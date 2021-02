MINA VRBAŠKI SUROVO POKLOPILA CARA: Prvo ću se sa tobom pozabaviti NAPOLJU! Majka me nije gurala u PROSTITUCIJU! (VIDEO)

Filip Car i Mina Vrbaški nastavili su da se svađaju iako nisu zajedno.

Naime, on je objasnio zbog čega je ponovo došlo do sukoba sa Minom.

"Svađali smo se u sobi sitno, jer mi je odgovorila bezobrazno i rasptravljali smo se za to. Ona spominje moju sestru, a moja sestra je delila flajere da bi kupila patike, a tvojoj mami mogu samo k*rcem da objasnim. Kod mene se poštovanje vraća poštovanje, a nepoštovanje, nepoštovanjem i ja mogu ovako sa tobom i znaš ti koji je moj plan", rekao je Car.

foto: Printscreen

"On je rekao da se utišamo, a ja sam mu rekla da nećemo i ja sam rekla da se izvinjavam i on je došao u sobu i psovao mi je mamu. Ja volim kada on ovako pravda svaku reč, i prvi ćeš ti biti sa kojim ću se ja napolju pozabaviti i kako je mene moja mama gurala u prostituciju, a moja mama ništa nije znala i ja sam ti rekla, za svaku reče ćeš da odgovaraš", rekla je Mina.

foto: Printscreen

"Ja takvu osobu kao ti ne bih pogledao nikada više u životu. Mrziš Maju, zašto je ne pustiš da me mazi, nego samo praviš neku buku namerno. Ja tebe toliko volim da od mene nikada nećeš čuti nijednu uvredu, pa lepo napolju da uživamo i imamo decu i pokazaću ti koliko mogu da budem fin, normalan i pošten. Moja majka tebe nikada ne tereti, ona krivi mene i priredio sam joj da plače i ona ako gleda ovo, sada priča kako ja nisam normalan i ajde sada vidimo se, a od sutra ću ti pokazati koliko te volim", dodao je Car.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir