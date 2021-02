NAKON SVAĐE, MILJANA JE MOLILA ZA OPROŠTAJ! Kulićka prišla Milici i izvinila joj se za sve, Kemezova joj odbrusila: Ispadam BUDALA

Nakon okršaja za crnim stolom, Miljana Kulić je prišla Milici Kemez kako bi je zamolila da se pomire.

- Molim te, jako mi je teško zbog tebe, izvini za sve! - rekla je Milajna.

- Miljana, mene ovde svi osuđuju jer ja komuniciram sa tobom. Takvu niko ne može da te voli i ne voli te, nikada se nećeš promeniti, a ja ispadam budala! - rekla je Milica.

- Ja sam tebe uvek štitila... I kada su pričali da si tmurna, ja sam te branila - dodala je Miljana.

Podsetimo, pre toga njih dve su se žestoko sukobile.

- Što se tiče Miljane, Bora se udarao u glavu zbog klipa sa Necom, a ona se smejala i tražila da se opet pusti. Kada su je svi napadali ja sam je branila, i rekla si mi kako da polijem mamu i tatu i kako je Bora i sa mojom sestrom, a svako ko to ponovi ide na sud i moja sestra nije neka k*rva! Ja imam ko da me štiti, ja mogu da ti napakujem tužbe i Đedović može da ti kaže koga ja poštujem i dete ti nisam pominjala, a ti si me udarala najniže i odgovaraćeš za to - rekla je Milica.

- Baš sam se uplašila zbog tvojih pretnji, možeš da obrišeš d*pe sa tužbama. Ti si rekla gde mi je dete, da nije gurnuo prst u struju - odgovorila je Miljana.

- Bolesnice jedna bolesna, opet će te vezati! Molim za nju jedan tim stručnjaka, neurotična debela svinjo - dodala je Milica.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

Kurir