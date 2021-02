LETELO PERJE U BELOJ KUĆI! Kemezova i Miljana urnisale jedna drugu, Milica ZAPRETILA TUŽBOM: Pljuštale uvrede na sve strane! VIDEO

Milica Kemez je komentarisala odnose u Beloj kući, a onda je usledila svađa između nje i Miljane Kulić.

- Meni je u kući počeo rat, imala sam konflikt i sa Tomom, ali sam se kupala i nisam te čula! Ti si me nazvao budaletinom i ja sma ti vratila, ali nisam očekivala da me postaviš za potrčka. Da je bilo ko uradio, ja se ne bih ljutila i znam da ti radiš dobro za mene, ali mi se to ne sviđa. Mislim da ovde ima nekih boljih parova, mi smo se prošetali par puta i dobili smo tortu i neke ljude to boli. Jako mi je krivo jer sam počela da psujem, ali sam shvatla da kada me psuju moram i ja i sviđa mi se to, taj osećaj! Ja ti se izvinjavam, a ti prihvati ako možeš i mislim da si mnoge štitio više, a oni su ti vratili mnogo gore. Žao mi je zbog svega, ali si me prvi vređao - pravdala se Milica Lepom Mići, a potom se osvrnula na svoj naredni konflikt.

- Što se tiče Miljane, Bora se udarao u glavu zbog klipa sa Necom, a ona se smejala i tražila da se opet pusti. Kada su je svi napadali ja sam je branila, i rekla si mi kako da polijem mamu i tatu i kako je Bora i sa mojom sestrom, a svako ko to ponovi ide na sud i moja sestra nije neka k*rva! Ja imam ko da me štiti, ja mogu da ti napakujem tužbe i Đedović može da ti kaže koga ja poštujem i dete ti nisam pominjala, a ti si me udarala najniže i odgovaraćeš za to - rekla je Milica.

- Baš sam se uplašila zbog tvojih pretnji, možeš da obrišeš d*pe sa tužbama. Ti si rekla gde mi je dete, da nije gurnuo prst u struju - odgovorila je Miljana.

- Bolesnice jedna bolesna, opet će te vezati! Molim za nju jedan tim stručnjaka, neurotična debela svinjo - dodala je Milica.

- Što se tiče Anje i Cveleta, na Izazoviziji sam videla da su ljudi u stanju sve da uzmu i ukradu i takvi su odnosi među ljudima. Ovde neki komentarišu druge što štekaju, a onda kada oni uštekaju odnesu iza kuće i kriju! - zaključila je Milica.

