KEMEZOVA ZAPENILA NA BORU USRED EMISIJE! Nije mogla da izdrži pa zaurlala na njega, on se branio: Hoće da budem sa njom na SILU!

Voditelj je zamolio Milicu Kemez da ispriča šta ima jer se sve vreme svađala sa Borom Santanom.

- Ništa, ja sam raskinula, a on priča da nešto ja hoću na silu da budem sa njim. On me neinteresuje, po stoti put ista priča - rekla je Milica.

- Pa hoće da budem sa njom na silu, ja vidim sve. Ljudi se vade na psihijatre kao - dodao je Bora, pa dodao:

- Ona misli da sam joj ja za sve kriv, meni to nije jasno, sve se meni prebacuje - rekao je Bora.

Ona se u jednom momentu osamila u prostoriji za pušenje sa Paulom Hublin, i tom prilikom joj se jadala.

- Ja ležim u krevetu, a on dolazi i izvinjava se i kaže kako me više nikada neće uvrediti! Ja se gušim ne mogu da spavam - rekla je Milica, dok je Paula sve vreme ćutala.

