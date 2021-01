KEMEZOVA ZARATILA NA KRV I NOŽ SA TOMOVIĆEM! Vladimir obelodanio da ju je Car zvao da imaju vrelu akciju: Ona POVILENELA od besa!

Milica Kemez i Vladimir Tomović su zaratili na krv i nož, a Vladimir je tom prilikom obelodanio da ju je Filip Car zvao na vrelu akciju.

- Milice, sa kojim zadrugarima ti je Bora zabranio da se družiš? - glasilo je pitanje za Milicu Kemez.

- Ne znam kad je to bilo, on je to meni ranije rekao, da se neću družiti sa Mišelom - rekla je Milica.

- Ne, nikada joj nisam zabranio ništa u životu! - tvrdio je Bora.

- Ti si takav smrad, uživaš da uništavaš ljudima odnose! Ti ulaziš dok se ja tuširam, dok sam gola, rekao si da spuštamo loptu - otkrila je Kemezova urlajući na Tomovića.

- Filip je nju pozvao pre sedam dana u kupatilo ovim rečima, ,,Dođi da te j*bemo", ako lažem, neka crknem, a nastavak je bilo ono što je rekao - rekao je Tomović.

- Vidiš koliko si ti bezobrazan, praviš se budala ovde, batali me više! Ti si se smejao na to, zvao si me da nas pomiriš, ja sam se zbog toga iznervirala i plakala! - vikala je Kemezova.

- Ja joj nisam branio ništa, nisam mogao da joj ikad zabranim da se druži sa bilo kim - rekao je Bora.

