KRISTIJAN OTKRIO PRAVO ČORBINO LICE! Milica Kemez saznala šta je reper rekao za nju, pozelenela od muke: Onda ju je Bora DOKOSURIO

Kristijan Golubović je pred svima raskrinkao Milana Jankovića Čorbu, Milica Kemez saznala šta je Čorba pričao o njoj, a onda je Bora Santana ustao pa ju je dokosurio.

- Milice, da li znaš da tvoj ,,brat" Čorba izjavio da oti ona stvar viri iz očiju i da si ti sledeća? - glasilo je sledeće pitanje.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nisam to izjavio, ja nisam to rekao - tvrdio je Čorba.

- Ako si to rekao, stvarno si me razočarao! Ja verujem u to, ali ja ne mogu da verujem da sam se ja toliko sprijateljila sa njim, uvek je bio tu za mene, non-stop me je savetovao oko Bore, ako je to izjavio, ne želim da budem sa njim u komunikaciji - rekla je Milica.

- Kaži lepo šta misliš, nemoj da ćutiš, on o 97% misli tako! - otkrio je Kristijan.

foto: Printscreen/Zadruga

- To je odvratno, to je ono što sam mu rekla danas, posle toga što je uradio Maji, da mora da preuzme deo krivice, oboje su ispali isti, ne može sve da svaljuje na nju! Mene te stvari ne rade, ako sam jednom uradila grešku, ja sam pokazala da takve greške više ne pravim, niti sam davala povoda da tako neko misli, nisam taj fazon devojke - dodala je šokirana Kemezova.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ima svako da priča šta hoće, šta da kažem! Nije da mi ne bude dobro, nego ja kada ovako stavim ruku nekoj devojci, ona napravi haos. Kada se zagrlim sa Aleksandrom, ili kada me Paula masira, ona napravila problem. Ja nemam problem da oni bilo šta tu rade, ali ona meni nema prava da li ću ja sada da zagrlim Jovanu ili Maju! Kad mi je Sandra zakačila ono, ona je napravila problem, kao zna moje namere - rekao je Bora.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

Kurir