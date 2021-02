KRISTIJAN PRENEO CARU SVOJE ISKUSTVO SA VLADIMIROM: Udelio mu savet kako da iz duela sa Tomovićem izađe kao POBEDNIK! (VIDEO)

Filip Car i dalje ne može da dođe sebi zbog konflikta sa Vladimirom Tomovićem. Kristijan Golubović, kao neko ko je do skora bio najveći Tomovićev rival, dao mu je savet kako da se nosi sa njim i kako da postupa u svađi.

- Nemoj sebi da dozvoliš u toj žestokoj svađi... Iskuliraj, vidiš kako Alen ćuti na sve komentare. A Alen mu sigurno ne bi prećutao - rekao je Kristijan.

- Počinje da liči na Miljanu - nadovezao se Car.

- Mene podseća na Miću, tako oni, krenu da liče međusobno jedni na druge - komentarisao je Golubović.

Podsetimo, za crnim stolom došlo je do sukoba između Filipa Cara i Vladimira Tomovića.

- Meni niko ne može da kaže koliko ću da pričam. Ako je bilo ko vas naterao da kažete bilo šta, onda ste vi ovce kojima može da se manipuliše. Sada ću reći šta mislim o Filipu i šta me nervira. Kada je bila kupovina ti si prvi bio na kapiji, to je prva greška, ajmo dalje... Ja se neću baviti terminologijom "Ne s*ri", on je jedva čekao trkače i dobitnice žene trkačice i definitivnio ne znam na koji način vi gledate na ovo, ali iz moje prizme meni ovo izgleda ovako! Mogu samo da kažem iz prizme rijalitija, lako je biti utorak veče biti lud, hrabar i darežljiv, i meni je zasmetalo što je minimum deset puta svakoj osobi rekao: "Nabijem vas na k*rac", na putu od kazina do ovde si pričao svašta i kako treba "pi*ati po nama". U trenutku kada je ušao ovde, bacio je prljavi džoger koji da nije bilo stuba udario bi Teodoru, budi čovek iako nisi normalan! Napolju postoji klip, gde ja sedim pored tebe i ti pet puta govoriš: "Nabijem vas sve na k*rac smećari, treba vas j*bati i pišati", nemoj sada da se dereš jer ne možeš sa mnom. On u tom klipu na dva metra od mene psuje sve nas, a to neko gleda neko naš, ti si sve video sem tebe! Sve to si govorio ničim izazvan si govorio, ako si u dobrim odnosima sa mnom, pijanog neću da te sprečavam ali kada si trezan ja ću ti reći i molim te da me izdvajaš iz mase, jer ću sledeći put gde ti nas nas nabijaš, ja ću tebe da nabijem na k*rac! Ovo ti obećavam, samo ako se desi da mene ne izdvojiš. Da li se sećaš kada si me zavo da se bijemo? Sledeći put kada to uradiš bićeš diskvalifikovan, jer ćeš da me udariš! - rekao je Tomović.

Kurir.rs/M.M.

