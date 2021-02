BACIO MI JE PEDESET DINARA I REKAO DA TOLIKO VREDIM! Aleksandra i Car u novom okršaju: Mića ustao i DOKOSURIO ih komentarom! VIDEO

Naredno pitanje u emisiji pročitano je za Filipa Cara: "Da li si konačno sinoć shvatio posledice svog ponašanja, kada ni Aleks nije htela da te pusti u krevet?".

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam počeo da se šalim i ona se naljutila, ali meni je to zanimljivo! Ja volim tako da se ponašam i ona je mene primila u krevet, ali sam postao neugodan i da sam hteo ostao bih sa njom i danas da ležim na krevetu. Mislim da je moje ponašanje sada puno bolje nego pre - rekao je Car.

- On je došao sa žurke i bacio mi je pedeset dinara i rekao da toliko vredim, jer iskačem iz torte. To je uvreda i meni to smeta, i takve šale meni ne prijaju i ponašanje mu je odvratno i rekla sam mu da neće više da leži pored mene - rekla je Aleksandra.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam joj dao pare za žurku, dao sam joj dvesta dinara, ali kada sam joj dao pedeset ona se naljutila - rekao je Filip.

- Razumeo sam sve i ovo je poniženje, ali svako će dobiti decu pa će videti! Zamisli da ona tako uradi sa tvojom sestrom - rekao je Mića.

- Pa moja sestra nije takva - rekao je Car.

Kurir.rs/M.M.

