OTKRIVENA TAJNA DOPISIVANJA TARE I ŠA! Janjuš i Car pročitali poruke koje su reper i Simova ispisivali po CRNOM STOLU! (VIDEO)

Filip Car i Marko Janjušević Janjuš pročitali su emotivne poruke sa crnog stola, iza kojih stoje Tara Simov i Nenad Aleksić Ša.

foto: Printscreen/Instagram

Naime, tu su se našli najromantičniji stihovi iz pesama, što domaćih, što stranih, ali i Nenadove poruke da želi da ide kući.

- Kad ruše se snovi, kad zasuze oči vera te vodi, putevi stvore se novi. Hajde noćas dođi bebo i pucaj u srce. Ja potpuno trezan umirem. As long as you love. Hoću kući. Mozak ćao - glasile su neke od poruke.

- To nisam ja, mene je blam da ljudi misle da su moje poruke - pravdala se Tara.

- Blam, blamčina - postideo se Ša.

foto: Printscreen/Pink TV

- Premijerno samo da kažem da ću tužiti jednu jutjuberku i da ću joj se us*ati u život - rekao je Brednon.

- Što se moje prepoznatljivosti tiče, to potiče od mog oca i moje majke, koja je bila poznata pevačica. Sa 12, 13 godina sam počela da pravim žurke. Anja me zna iz tog perioda, na primer - objasnila je Tara na temu popularnosti.

Kurir.rs/S.M.

