NADICA UPOREDILA KIJINOG OCA SA FILIPOM CAROM! Poverila se Sanji i Matoroj: Živeo je sam ceo život! Tako je i umro! (VIDEO)

Jovana Tomić Matora i Sanja Stanković danas su se okupile oko Nadice Zeljković u spavaćoj sobi, gde su pričale o raznim stvarima, a dotakli su se i teme oca Kristine Kije Kockar.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kijin tata je kao Car tip bio. Ja mu kažem moramo da razgovaramo u 4 oka, a njemu jedno nije valjalo, kaže misliš u 3. Ja se zasmejem. Njega su svi voleli. Takav tip je, na njega ne možeš da se naljutiš. Takav čovek, živeo sam ceo život. Tako je i umro - pričala je Nadica.

- Samotnjak - dodala je Matora.

- Boem - rekla je Sanja.

foto: Printscreen/Zadruga

- A da li je bio na svadbi? - pitala je Sanja.

- Ne. Srela sam ga u četvrtak, bio je pijačni dan, svadba u nedelju. Neobavezno pričali, on zna da je u moju porodicu uvek dobrodošao, on je hteo da bude pozvan posebno, a ona se verovatno plašila jer nije ispoštovao to za maturu - govorila je Nadica.

- Čudan čovek bio - istakla je Matora.

Kurir.rs/M.M.

