OSMAN JE KORISTIO TEŠKE NARKOTIKE, SVE SAM GLEDAO: Karićeva ispovest šokirala ceo rijaliti, isplivali porodični DETALJI! (VIDEO)

Lepi Mića pokrenuo je veoma škakljivu temu, pa je Stefan Karić pred kamerama otvorio dušu.

Stefan je pomenuo svog oca i priznao da je gledao potresne scene u svom domu.

"Na koje osobe si mislio kada si rekao Dragani svaka joj čast, jer je izašla na takav način?", glasilo je pitanje.

"Na sve prostitutke, koje su izabrale to zbog teškog života, možda će me narod osuditi, ali svako od nas ima tešku priču. Niko ne zna da je moj otac bio na teškim drogama, da sam ja to gledao. Da li je bila veća ili manja, ja sam imao sreću da sam imao i majku i oca pored sebe, hvala Bogu, izvukao se iz toga, ali ne mogu da kažem da osuđujem, ali mislim da ima drugi put da se boriš, nije lako, ali jednostavno, za sve devojke koje su skrenule sa tog puta", rekao je Karić.

"Da li se neka pronašla?", upitao je Mića.

"Ja sam se pronašla. Biću iskrena, ne mogu da kažem da se nisam pronašla prozvana. Nije Stefan tu toliko, koliko su ovi koji su skočili i vikali ,"Bravo, bravo". Ja se pronađem svaki put, jer mi uvek govore da sam prostitutka, da se j*bem za pare, mene je to iznerviralo", rekla je MIlica Kemez.

"Svaka prostitutka se vadi da je imala težak život", ubacio se Karić.

U raspravu se uključila i Dragana Mitrović, te je zajedno sa Kemezovom pričala u glas, dok su pokušavale da se nadglasaju, tvrdeći jedna za drugu da su dame lakog morala.

