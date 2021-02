SRAMOTA ME, NISAM HTELA DA BUDEM PAĆENICA! Miljana Kulić o izdanju koje će se PREPRIČAVATI propevala o svim svojim VEZAMA! (VIDEO)

Miljana Kulić pojavila se na razgovoru sa voditeljem u veoma čudnom izdanju.

Naime, Kulićeva je pričala o vezi sa Danijelom Višićem, ali i bivšem Lazaru Čoliću Zoli.

foto: Printscreen

"Ja kada sam molila da legne pored mene, samo da imam nekog pored sebe, on nije hteo... Meni je pričao da je ušao u rijaliti zbog svog cilja, da mrzi dame sumnjivog morala, da je ovde 90 posto žena takvih, gade mu se, on kaže da sa takvima bude na noć i šutne ih... Ja sam počela da ispitujem, ja to svakog pita, Zola je sa mnom iz koristi, i on je rekao da je čista korist. I počnem da se družim sa njim, pozvala sam ga drugasrki, da Zola vidi da ima neko ko će da bude sa mnom... Da mi je neko rekao da ću toliko da se ponizim... Preseklo je to kada sam videla da sam sebe ponizila, kad moraš da platiš, a on je takav u životu, glupo je što pričam o njemu. Onda sam počela sa Danijelom da pričam, kada sam plakala i kada mi je bilo teško... Darko, mene je sramota, gledala sam te u oči i lagala, da smo bili sami, nisam htela da se predstavljam kao paćenica. Ja sam plakala po celu noć, lagala sam i sebe. Kajem se što sam narušila zdravlje roditelja. Sve mi se skupilo i smučilo, ne da ga ne volim, nego prezirem, sad mogu da ti se zakunem u svoju slavu, u sve, sad kad bi došao, kad bi rekao da će promeniti sve, pljunula bih ga, ne znam šta bih uradila, gadi mi se sa onim kukovima, pitam se gde su mi oči bile", objasnila je Miljana.

"Kakav je sad odnos sa Danijelom? Na koji način ti se udvara, da te odobrovolji?", upitao je Darko.

foto: Printscreen/Pink

"Čudan, kako se kaže, nije kao ja direktan i konkretan, nego je... Moraš da mi pomogneš, nije ni namazan, nije ni ne predvidiv, nije ni proračunat... Misteriozan je, bravo! Ne ide mi uz dlaku, idem ja njemu. U svakoj vezi moram da budem mama, vidiš!", dodala je Kulićeva, pa se nadovezala na ljubomoru svojih cimera:

foto: Printscreen

"Ljubomorne su, Janjuš me je razočarao, takav je folirant, toliko je bezobrazan, on je hteo da Zola i ja budemo zajedno, kao što je potršio novac sa njim koji sam mu ja ostavila. On sve što zaradi, prošli put je pričao da će kupiti stan, kućicu, ali je sve prokockao i sam je rekao. Hteo je i on da i mi potrošio novac. Hteo je da budemo zajedno, da se tu luksuziramo, pa je rekao da je ovaj dečko psihijatrijski slučaj, zato što je sa mnom, kada si ga pitao šta misli o mojoj vezi. Ja sam inteligentna, pametna nisam, ali sam inteligentna, i na kraju kada si ga pitao da je Danijela blam, on kao nije tako misli, dečka je blam pred kamerama... Aleks, Janjuš je ljubomoran, Neca je ljubomoran. Sanja je sponzoruša, ništa joj ne verujem, zaljubila se ona u "bebi fejs" Anđela, kako da verujem, kada je dve i po godine folirala sa Matorom i glumila sve?! Aleks je isto ljubomorna, sramota me je, ženska ljubomora, najviše mrzim da se svađam sa ženama."

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir