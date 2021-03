TARA MI JE PRIZNALA DA JE U VEZI SA ŠA, VEĆ PLANIRAJU BUDUĆNOST! Rijaliti učesnik raskrinkao Simovu i repera, sve se zna! (VIDEO)

Drvo mudrosti pozvalo je Marka Đedovića u Rajski vrt, koji je odlučio da iznese svoje mišljenje o odnosu Tare Simov i Nenada Aleksića Ša.

On je istakao da veruje da je istina da je Ivana ostavila repera i izašla iz stana.

"Nešto nisam preterano video da se Ša potresao. Iskreno, nisam primetio tu težinu. Malo je plakao kako je izgubio ovo, izgubio ono... Ja sam osoba koja misli da je najgore izgubiti sebe. Gledaoci mogu da vide sve šta se dešava između njih, osim te hemije. Posle svega ovoga, Taru i Ša niko neće moći da zaustavi. To je tako kako jeste. Ne previše lepo zbog toga što je on oženjen, ali neke stvari se ne mogu sprečiti. Meni tek sad kreće rijaliti... Istina je da su predaleko otišli, oni se vole, nazad nema. Tara mi jednom prilikom rekla da postoji razlog zašto se on tako ponaša, a da se njemu nikad nije dogodilo da se ovako zaljubi. Mislim da je kasno za sve drugo, to je suština", rekao je Đedović.

"Njih dvoje su apsolutno isti. Isto komuniciraju, kao dve male čivave. Isti karakter, isto ponašanje. Ako uđu u neki odnos, da nadalje grade to, mislim da taj odnos može da uspe. Njihove svađe sad su ono ljubomora na početku odnosa. Tara se žali da ne možđe da izdrži. Kada u nešto uđeš, ideš do kraja. Oni ne mogu ni da kontrolišu izjave, ona mu kaže: "Ostavi me". On kaže: "Hajde da idemo zajedno odavde". Njemu niko ne stvara pritisak, osim ukućani pričom. Nismo ludi, sve dobro znamo. Sve se vidi", nastavio je novinar.

"Tara ne odgovara baš jasno na pitanje da li su u vezi, a njemu to ne smeta", reklo je Drvo.

"Ja sam je jednom pitao, da li su u vezi ili nisu, ona kaže: "Jesmo". Naravno da mu ne smeta. Evo sinoć ko je slušao, on je rekao da iz inata neće da prizna emocije. Sve odgovore oni daju, samo ko kako sluša. On nema sve, čim plače. Izgubio je najbitniju stvar, a to je sebe. Da je sve bilo kako treba, ovakve stvari se ne bi mogle dogoditi. Nije zlato sve što sija, kako kaže narod, i nije baš onako kako ljudi pričaju. Oni su u emotivnoj vezi, a da li su u formalnoj, sve ćemo videti. To sve zavisi od Ša. Ša je zaljubljen u Taru, voli je, pa ko hoće da se pomiri sa tim. Ne treba da se omalovažava Ivana, ali ne treba ni Tara. Oni već planiraju budućnost. Ja sam se svađao sa Janjušem jer je bio u vezi, a govorio da voli svoju ženu. Ne treba zavaravati ljude", istakao je Đedović.

